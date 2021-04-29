На ул. Нагорной в Самаре ограничат движение из-за ремонта теплотрассы

В Самаре из-за ремонта теплотрассы ограничат движение по ул. Нагорной.
С 8:00 30 апреля до 5:00 26 июля будет ограничено движение на ул. Нагорной, от ул. Калинина до пр. Кирова.
В Самаре из-за ремонта теплотрассы ограничат движение по ул. Нагорной.
С 8:00 30 апреля до 5:00 26 июля будет ограничено движение на ул. Нагорной, от ул. Калинина до пр. Кирова.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается