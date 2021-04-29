Праздничное богослужение в честь Пасхи в Софийском соборе будет транслироваться онлайн

В ночь с 1 на 2 мая состоится главный праздник всего церковного года — Пасха. Главную Пасхальную службу в регионе проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе областной столицы.

В целях недопущения осложнения эпидемиологической ситуации во время празднования Пасхи Христовой праздничное богослужение из Софийского собора будет транслироваться в прямом эфире. Так верующие смогут поучаствовать в службе дистанционно, соблюдая действующие требования по самоизоляции.

Напомним, что 26 апреля на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции было принято решение продлить действующие ограничения, в том числе обязательную самоизоляцию людей в возрасте 65+.

Представители Самарской епархии в преддверии большого праздника обратились ко всем жителям губернии: "Самарская епархия поздравляет всех православных самарцев со светлым Христовым Воскресением и сообщает, что во всех храмах будет совершаться праздничное богослужение. В то же самое время нужно проявлять рассудительность и любовь к ближним, соблюдая необходимые меры предосторожности".

Прямую трансляцию праздничного богослужения в честь Пасхи Христовой из Софийского собора организует ГТРК "Самара". Присоединиться к самому главному православному событию можно будет на телеканале "Самара 24", сайте tvsamara.ru, группе ВКонтакте и на YouTube-канале ГТРК "Самара", а также на канале "Губерния" и в пабликах "Самарская область" в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Начало трансляции 1 мая в 23:30, окончание — 2 мая в 03:00.