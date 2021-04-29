Праздничное богослужение в честь Пасхи в Софийском соборе будет транслироваться онлайн

В ночь с 1 на 2 мая состоится главный праздник всего церковного года — Пасха. Главную Пасхальную службу в регионе проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе областной столицы.
В целях недопущения осложнения эпидемиологической ситуации во время празднования Пасхи Христовой праздничное богослужение из Софийского собора будет транслироваться в прямом эфире. Так верующие смогут поучаствовать в службе дистанционно, соблюдая действующие требования по самоизоляции.
Напомним, что 26 апреля на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции было принято решение продлить действующие ограничения, в том числе обязательную самоизоляцию людей в возрасте 65+.
Представители Самарской епархии в преддверии большого праздника обратились ко всем жителям губернии: "Самарская епархия поздравляет всех православных самарцев со светлым Христовым Воскресением и сообщает, что во всех храмах будет совершаться праздничное богослужение. В то же самое время нужно проявлять рассудительность и любовь к ближним, соблюдая необходимые меры предосторожности".
Прямую трансляцию праздничного богослужения в честь Пасхи Христовой из Софийского собора организует ГТРК "Самара". Присоединиться к самому главному православному событию можно будет на телеканале "Самара 24", сайте tvsamara.ru, группе ВКонтакте и на YouTube-канале ГТРК "Самара", а также на канале "Губерния" и в пабликах "Самарская область" в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
Начало трансляции 1 мая в 23:30, окончание — 2 мая в 03:00.
Последние комментарии
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?
Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((