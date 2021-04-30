В Самарской области май начнется с грозы

В Самарской области в ближайшие дни синоптики прогнозируют грозу и дожди, сообщает Приволжское УГМС.
В пятницу днем, 30 апреля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха 13…18 °C.
В субботу, 1 мая, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 8-13 м/с. Температура воздуха 4...9 °C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 17...22 °C.
В воскресенье, 2 мая, ночью облачно. Небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха 6...11 °C. Днем переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха 11...16 °C.
Последние комментарии
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается