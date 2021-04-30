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Общество

В Самарской области май начнется с грозы

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в ближайшие дни синоптики прогнозируют грозу и дожди, сообщает Приволжское УГМС.

В пятницу днем, 30 апреля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха 13…18 °C.

В субботу, 1 мая, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 8-13 м/с. Температура воздуха 4...9 °C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 17...22 °C.

В воскресенье, 2 мая, ночью облачно. Небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха 6...11 °C. Днем переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха 11...16 °C.

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