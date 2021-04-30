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Футбол Спорт

"Крылья Советов" прокомментировали возможный приход Гинера и Бабаева

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Акционеры АО "ПФК "Крылья Советов" не получали предложений о продаже доли самарского клуба президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру, пишет sport-interfax.ru.

В пресс-службе правительства Самарской области изданию сообщили, что предложений продажи доли собственности в клубе региональному правительству не поступало. Также не было подобных обращений и к другому акционеру и члену совета директоров клуба Пашкову.

"Ко мне предложений не поступало <…> Думаю, это "утка", — сказал Пашков.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что летом в руководство самарского клуба могут прийти президент ЦСКА Евгений Гинер, а также генеральный директор московского клуба Роман Бабаев. Причиной тому называется возможная потеря влияния топ-менеджеров после перехода ЦСКА к ВЭБ.РФ.

 

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