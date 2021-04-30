"Крылья Советов" прокомментировали возможный приход Гинера и Бабаева

Акционеры АО "ПФК "Крылья Советов" не получали предложений о продаже доли самарского клуба президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру, пишет sport-interfax.ru.
В пресс-службе правительства Самарской области изданию сообщили, что предложений продажи доли собственности в клубе региональному правительству не поступало. Также не было подобных обращений и к другому акционеру и члену совета директоров клуба Пашкову.
"Ко мне предложений не поступало <…> Думаю, это "утка", — сказал Пашков.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что летом в руководство самарского клуба могут прийти президент ЦСКА Евгений Гинер, а также генеральный директор московского клуба Роман Бабаев. Причиной тому называется возможная потеря влияния топ-менеджеров после перехода ЦСКА к ВЭБ.РФ.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))