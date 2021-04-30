Определен подрядчик на корректировку проекта к строительству футбольного манежа у "Солидарность Арены"

Институт "ТеррНИИгражданпроект" определился с подрядчиком, который за короткий срок скорректирует проектную документацию к строительству крытого футбольного манежа на ул. Дальней (16 км Московского шоссе) в Кировском районе Самары.

Победителем торгов стало ООО строительно-монтажный трест "Электрощит", предложившее свои услуги по начальной цене контракта. Напомним, она составила 9,55 млн рублей.

Победитель торгов должен будет выполнить работу в течение 35 дней, при этом заказчик оговаривает, что проектировщик вправе сдать результат досрочно. Внести изменения нужно в разделы "Архитектурные решения", "Конструктивные и объемно-планировочные решения".

Напомним, речь идет о крытом футбольном манеже рядом со стадионом "Солидарность Арена". В конце 2020 г. стало известно, что его возведением будет заниматься АО "ВТС-Метро", а стоимость строительства составит 637,3 млн рублей. Построить манеж планируется к 2022 году.

Манеж предназначен для тренировочного процесса спортсменов и для проведения региональных соревнований. Его площадь составит 15 тысяч квадратных метров, высота — не более 18 метров. Внутри разместятся футбольное поле с искусственным газоном, раздевалки, душевые комнаты, помещения для тренеров, массажные комнаты, разминочные залы, пункт допинг-контроля, тренажерный зал, административные и служебные помещения, гардероб, гараж для техники.