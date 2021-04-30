16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Определен подрядчик на корректировку проекта к строительству футбольного манежа у "Солидарность Арены" В Большечерниговском районе построят современный Дом культуры Мэрия Самары выкупит два участка под будущую школу в Крутых Ключах В Октябрьском районе Самары хотят отдать территорию под 250-метровые высотки В Самаре 122 квартал планируют застроить жилыми высотками

Строительство Строительство и недвижимость

Определен подрядчик на корректировку проекта к строительству футбольного манежа у "Солидарность Арены"

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Институт "ТеррНИИгражданпроект" определился с подрядчиком, который за короткий срок скорректирует проектную документацию к строительству крытого футбольного манежа на ул. Дальней (16 км Московского шоссе) в Кировском районе Самары.

Победителем торгов стало ООО строительно-монтажный трест "Электрощит", предложившее свои услуги по начальной цене контракта. Напомним, она составила 9,55 млн рублей.

Победитель торгов должен будет выполнить работу в течение 35 дней, при этом заказчик оговаривает, что проектировщик вправе сдать результат досрочно. Внести изменения нужно в разделы "Архитектурные решения", "Конструктивные и объемно-планировочные решения".

Напомним, речь идет о крытом футбольном манеже рядом со стадионом "Солидарность Арена". В конце 2020 г. стало известно, что его возведением будет заниматься АО "ВТС-Метро", а стоимость строительства составит 637,3 млн рублей. Построить манеж планируется к 2022 году.

Манеж предназначен для тренировочного процесса спортсменов и для проведения региональных соревнований. Его площадь составит 15 тысяч квадратных метров, высота — не более 18 метров. Внутри разместятся футбольное поле с искусственным газоном, раздевалки, душевые комнаты, помещения для тренеров, массажные комнаты, разминочные залы, пункт допинг-контроля, тренажерный зал, административные и служебные помещения, гардероб, гараж для техники.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Жалнов 28 июня 2018 07:00 Строительство ЖК "У парка" в Самаре встало из-за конфликта застройщика и генподрядчика

Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.

Леонид Гришин 16 июня 2018 08:19 Обновленная четвертая очередь набережной будет радовать самарцев долгие годы

Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.

Дмитрий Лакоценин 11 мая 2018 11:57 "Трансгруз" может построить в 109 квартале 16-этажный дом

Бедное культурное наследие Самары.

Рихагель Оттоля 25 октября 2017 06:36 Дом на Вилоновской/Садовой планируют достроить к концу 2019 года

Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!

Анна Коба 03 октября 2017 05:36 Группа "Виктор и Ко" отказалась от строительства высоток за ТЦ "Амбар"

Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2