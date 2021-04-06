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Строительство Строительство и недвижимость

Проекту крытого манежа рядом со стадионом "Солидарность Арена" потребовалась корректировка

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Институт "Террниигражданпроект" озадачился поисками подрядчика, который в короткий срок должен будет скорректировать проектную документацию к строительству крытого футбольного манежа на ул. Дальней (16 км Московского шоссе) в Кировском районе Самары.

Начальная цена контракта составляет 9,55 млн рублей. Победитель торгов должен будет выполнить работу в течение 35 дней, при этом заказчик оговаривает, что проектировщик вправе сдать результат досрочно.

Скорректировать предстоит проектную и рабочую документацию. Внести изменения нужно в разделы: "Архитектурные решения", "Конструктивные и объемно-планировочные решения"

Напомним, речь идет о крытом футбольном манеже рядом со стадионом "Солидарность Арена". В конце 2020 г. стало известно, что его возведением будет заниматься АО "ВТС-Метро", а стоимость строительства составит 637,3 млн рублей. Построить манеж должны к 2022 году.

Манеж предназначен для тренировочного процесса спортсменов и для проведения региональных соревнований. Его площадь составит 15 тысяч квадратных метров, высота — не более 18 метров. Внутри разместятся футбольное поле с искусственным газоном, раздевалки, душевые комнаты, помещения для тренеров, массажные комнаты, разминочные залы, пункт допинг-контроля, тренажерный зал, административные и служебные помещения, гардероб, гараж для техники.

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