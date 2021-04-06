Проекту крытого манежа рядом со стадионом "Солидарность Арена" потребовалась корректировка

Институт "Террниигражданпроект" озадачился поисками подрядчика, который в короткий срок должен будет скорректировать проектную документацию к строительству крытого футбольного манежа на ул. Дальней (16 км Московского шоссе) в Кировском районе Самары.

Начальная цена контракта составляет 9,55 млн рублей. Победитель торгов должен будет выполнить работу в течение 35 дней, при этом заказчик оговаривает, что проектировщик вправе сдать результат досрочно.

Скорректировать предстоит проектную и рабочую документацию. Внести изменения нужно в разделы: "Архитектурные решения", "Конструктивные и объемно-планировочные решения"

Напомним, речь идет о крытом футбольном манеже рядом со стадионом "Солидарность Арена". В конце 2020 г. стало известно, что его возведением будет заниматься АО "ВТС-Метро", а стоимость строительства составит 637,3 млн рублей. Построить манеж должны к 2022 году.