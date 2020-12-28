Крытый футбольный манеж рядом с "Самара Ареной" возведет компания "ВТС-Метро"

Завершены конкурсные процедуры на строительство крытого футбольного манежа рядом со стадионом "Самара Арена". Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства Самарской области.

Контракт на строительно-монтажные работы подписан с АО "ВТС-Метро". Общая сумма контракта составляет 637,3 млн рублей. В 2020 году планируется освоить 146,7 млн рублей, в 2021-м - 104,9 млн, в 2022-м - оставшиеся средства, 385,6 млн рублей.

Манеж предназначен для тренировочного процесса спортсменов и для проведения региональных соревнований. Его площадь составит 15 тысяч квадратных метров, высота - не более 18 метров.

Внутри манежа разместятся футбольное поле с искусственным газоном, раздевалки, душевые комнаты, помещения для тренеров, массажные комнаты, разминочные залы, пункт допинг-контроля, тренажерный зал, административные и служебные помещения, гардероб, гараж для техники.