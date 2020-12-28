16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Южном городе" два новых детских сада откроются в начале 2021 года Набережную в Тольятти реконструирует компания "Волгатрансстрой-9" Крытый футбольный манеж рядом с "Самара Ареной" возведет компания "ВТС-Метро" Выделены средства на разработку проекта будущей школы в селе Ягодное Ставропольского района В Самарской области застройщик обратился с заявлением о праве собственности от имени дольщика

Строительство Строительство и недвижимость

Крытый футбольный манеж рядом с "Самара Ареной" возведет компания "ВТС-Метро"

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 93
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Завершены конкурсные процедуры на строительство крытого футбольного манежа рядом со стадионом "Самара Арена". Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства Самарской области.

Контракт на строительно-монтажные работы подписан с АО "ВТС-Метро". Общая сумма контракта составляет 637,3 млн рублей. В 2020 году планируется освоить 146,7 млн рублей, в 2021-м - 104,9 млн, в 2022-м - оставшиеся средства, 385,6 млн рублей.

Манеж предназначен для тренировочного процесса спортсменов и для проведения региональных соревнований. Его площадь составит 15 тысяч квадратных метров, высота - не более 18 метров.

Внутри манежа разместятся футбольное поле с искусственным газоном, раздевалки, душевые комнаты, помещения для тренеров, массажные комнаты, разминочные залы, пункт допинг-контроля, тренажерный зал, административные и служебные помещения, гардероб, гараж для техники.

 

 

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3