В Самаре 9 мая запретят продажу алкоголя

В Самаре вице-губернатором Виктором Кудряшовым подписано постановление о полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции на территории Самары в день проведения торжественных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Запрет на продажу спиртного 9 мая будет действовать в границах семи улиц:
- Вилоновской – от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской (нечетная сторона, дома №№ 1-21, четная - №№ 2а-26);
- Галактионовской – от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской (нечетная сторона, дома №№ 37-145, четная – №№ 36-102а);
- Красноармейской – от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской (нечетная сторона, дома №№ 1к1 – 41а, четная – №№ 2а-30);
- Чапаевской – от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской (нечетная сторона, дома №№ 177 – 181, четная – №№ 176-210);
- Молодогвардейской – от ул. Ленинградской до Студенческого переулка (нечет сторона, дома №№ 1-151, четная - №№ 74 - 202);
- Максима Горького – от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской (нечетная сторона, дома №№ 1-131б);
- Лесной – от ул. Осипенко до Северо-восточной магистрали (нечет сторона, дома №№ 25-35).
Во всех перечисленных случаях алкоголь нельзя продавать с 8:00 до 23:00, на ул. Лесной – с 14:00 до 23:00.
Последние комментарии
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается