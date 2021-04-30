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Общество

В Самаре 9 мая запретят продажу алкоголя

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вице-губернатором Виктором Кудряшовым подписано постановление о полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции на территории Самары в день проведения торжественных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Запрет на продажу спиртного 9 мая будет действовать в границах семи улиц:  

  • Вилоновской – от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской (нечетная сторона, дома №№ 1-21, четная - №№ 2а-26);
  • Галактионовской – от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской (нечетная сторона, дома №№ 37-145, четная – №№ 36-102а);
  • Красноармейской – от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской (нечетная сторона, дома №№ 1к1 – 41а, четная – №№ 2а-30);
  • Чапаевской – от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской (нечетная сторона, дома №№ 177 – 181, четная – №№ 176-210);
  • Молодогвардейской – от ул. Ленинградской до Студенческого переулка (нечет сторона, дома №№ 1-151, четная - №№ 74 - 202);
  • Максима Горького – от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской (нечетная сторона, дома №№ 1-131б);
  • Лесной – от ул. Осипенко до Северо-восточной магистрали (нечет сторона, дома №№ 25-35).

Во всех перечисленных случаях алкоголь нельзя продавать с 8:00 до 23:00, на ул. Лесной –  с 14:00 до 23:00.

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