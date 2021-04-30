В Самаре 9 мая запретят продажу алкоголя

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В Самаре вице-губернатором Виктором Кудряшовым подписано постановление о полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции на территории Самары в день проведения торжественных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.