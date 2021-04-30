Николай Ренц вступил в должность мэра Тольятти

В пятницу, 30 апреля, на внеочередном заседании гордумы Тольятти состоялось вступление в должность нового мэра - Николая Ренца. Избранного большинством депутатов главу города поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, до вступления в новую должность заслуженный доктор РФ, депутат Самарской губернской думы VI созыва Николай Ренц был главным врачом тольяттинской городской клинической больницы №5 - одного из крупнейших ковид-госпиталей губернии. Абсолютное большинство представителей всех фракций тольяттинского парламента - 28 депутатов - проголосовало "за" Николая Ренца, отметив, что он имеет не только колоссальный опыт в сфере медицины и управления учреждением здравоохранения, но и в законотворческой деятельности, решении вопросов, волнующих тольяттинцев.

Глава региона поблагодарил депутатов за ответственное и консолидированное решение. "В очень непростой ситуации, которая сложилась в городском округе, депутатский корпус взял на себя ответственность, проявил мудрость, консолидацию. Действуя сообща, я уверен, в интересах города, вы объединились в решении по избранию главы городского округа, - обратился Дмитрий Азаров к депутатам гордумы. - Рассчитываю, что то единение, которое складывается в думе вокруг фигуры Николая Альфредовича Ренца - человека авторитетного, человека, которому доверяют жители Тольятти и которого уж точно знают все жители города, - имеет очень хорошую перспективу, перспективу развития городского округа Тольятти опережающими темпами".

Глава региона отметил, что Автоград для него имеет особое значение. Дмитрий Азаров хорошо знаком с проблемами Тольятти, прикладывает все усилия, чтобы город президентского внимания успешно развивался. И результаты этих усилий заметны тольяттинцам: в последние три года в городе активно строятся поликлиники, школы, детские сады, спортивные объекты, ремонтируются дороги, решаются многолетние, застарелые вопросы, такие, как реконструкция набережной в Автозаводском районе Тольятти.

"Вы видите, какая колоссальная поддержка оказывается сегодня городскому округу Тольятти - крупнейшему моногороду - со стороны федеральной власти, лично президента РФ Владимира Владимировича Путина, насколько город находится в фокусе моего внимания, - отметил губернатор. - По всем программам мы в первую очередь направляем средства сюда. Мы с вами вместе добились того, чтобы все мечты, связанные с программой празднования 50-летия выпуска первого автомобиля, даже не подкрепленные ранее финансированием, воплощались в жизнь. Так поступаем по всем обязательствам, и неважно, кто их брал. Даже если когда-то это были прожекты, мы претворяем их в жизнь, настойчиво добиваемся финансирования и реализуем во имя и во благо всех жителей Тольятти".

Дмитрий Азаров подчеркнул: несмотря на то что многое сделано по реализации крупных проектов, для решения вопросов жителей конкретных дворов и домов, еще многое предстоит осуществить.

"Здесь крайне важно, чтобы депутатский корпус, администрация города не на словах, а на деле реализовывали принцип, о котором говорил президент в своем послании: в фокусе внимания - человек. Именно человекоцентричность должна стать основой государственного, регионального, муниципального управления, - акцентировал внимание глава региона. - Я знаю, что многие депутаты Тольятти именно так и работают. Я хочу пожелать вам сохранить эту динамику конструктивной работы, чтобы та тенденция, которая наметилась в думе Тольятти по объединению усилий разных политических фракций на благо развития своего города, только усиливалась. Именно так, сообща, мы и будем достигать результатов".

Обращаясь к Николаю Ренцу, Дмитрий Азаров выразил надежду, что муниципальная власть под его руководством станет более открытой, выстроит диалог с горожанами, будет эффективно исполнять наказы тольяттинцев.

"Вы, как никто другой, чувствуете пульс города, - отметил глава региона. - Я знаю, что вы одной крови с Тольятти. Конечно, вам предстоит создать новую команду, которая будет работать на длительную перспективу. И здесь хочу пожелать вам успехов. Давайте послушаем коллег, предложения фракций, политических партий по кандидатам для работы в администрации. Давайте обратим внимание на тех людей, которые стоят в резерве, давайте оценивать в первую очередь энергию человека, его желание работать во имя и во благо тольяттинцев. Хочу пожелать успехов и процветания городскому округу Тольятти. Все, что от меня зависит, я для этого сделаю".

"Мне хочется, чтобы в Тольятти было радостнее жить. Я настроен работать с полной отдачей", - приняв присягу, заявил новый глава города.