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Экономика и бизнес

Александр Клюкач рассказал об отличиях стартапа от классического бизнеса

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Зачем разделять понятия стартап и бизнес? Конечно, и у того, и у второго главная цель — заработать денег. На этом часто сходства заканчиваются. Да, схожие методики тестирования гипотез, маркетинговые стратегии могут применяться и в бизнесе, и в стартапе, но способы зарабатывания денег, привлечения инвестиций и меры поддержки будут сильно отличаться. Для того чтобы сразу понимать, к кому идти за инвестициями — в банк или к бизнес-ангелу, какие институты поддержки нужны вашему проекту, стоит разобраться в базовой терминологии. О том, что такое стартап, чем он отличается от классического бизнеса и куда идти за поддержкой, рассказал генеральный директор Регионального центра инноваций StartupSamara Александр Клюкач.

— Стартапы неразрывно связаны с инновациями и технологиями. Успешными становятся стартапы, которые смогли создать продукт и бизнес-модель, не существующие раньше на рынке. Классический же бизнес — это множество уже готовых бизнес-решений, в том числе и технологических, среди которых предприниматель выбирает отвечающее его запросу и компетенциям, для дальнейшего масштабирования и извлечения прибыли. То есть все действия, которые надо совершить, чтобы открыть парикмахерскую, известны.

Если вы собираетесь запустить новое ИТ-решение для какого-то сегмента рынка, нет ясности, нужен ли этот продукт, нужен ли именно такой продукт и нужен ли он именно той аудитории, которую вы изначально задумали. Поэтому основная задача стартапа — это поиск работающей бизнес-модели. По большому счету каждый стартап стремится стать бизнесом

Рост. Бизнес, разумеется, должен расти и масштабироваться. Но можно сказать, что традиционно классические бизнесы растут линейно, а стартапы — экспоненциально. Например, быстрым для стартапа будет считаться рост капитализации ежемесячно на 30%. Такой рост получается благодаря новым рынкам, которые открывают технологии.

Прибыль. Бизнес нацелен на быструю окупаемость затрат и максимально быстрое получение дохода. Предприниматель не может позволить себе долгое время работать без прибыли. У стартапа же могут уйти на это месяцы, а то и годы. Цель стартапа — создать и выпустить на рынок принципиально новый продукт, который будет пользоваться спросом у потребителей, и построить на его базе крупную компанию, при этом ежемесячно увеличивая капитализацию компании. Капитализация компании и темпы роста стартапа — самые интересные показатели для инвесторов.

Риски. В бизнесе с понятной бизнес-моделью и традиционным продуктом или услугой всегда есть риски, но при грамотном управлении их можно оценить. В случае же со стартапом — можно только строить гипотезы и пытаться на их основе минимизировать возможные угрозы.

Финансирование. Исходя из всего вышесказанного, логично вытекает, что никакой банк или классический инвестор в проект с непонятным рынком, отсутствием прибыли и неизвестным продуктом денег не даст, так как слишком высоки риски. Стартапы, как правило, стараются привлечь инвестиции от венчурных фондов и бизнес-ангелов (частных инвесторов) в обмен на небольшую долю в компании. Задача венчурного инвестора — купить небольшую долю в компании (обычно это 5 — 15%), помочь стартапу вырасти и продать долю инвестору следующих стадий или корпорации. Есть еще вариант, что стартап превратится в корпорацию типа Facebook или Zoom и выйдет на IPO, но это бывает довольно редко.

В Самарской области со стартапами на ранних стадиях, когда у вас только зарождается идея или есть первый прототип продукта, работает Региональный центр инноваций StartupSamara. Мы регулярно проводим мероприятия, воркшопы, марафоны генерации идей, стартап-выходные, где начинающие технологические предприниматели могут протестировать идеи, собрать команду и получить первые знания о бизнес-моделировании, маркетинге.

Мы сотрудничаем с большинством федеральных институтов развития, знаем, какие акселерационные программы сейчас проходят, какую поддержку для стартапов сейчас можно получить. Мы плотно сотрудничаем с Венчурным фондом Самарской области, который инвестирует в технологические проекты. На мероприятиях StartupSamara экспертами выступают инвесторы, венчурные аналитики, сотрудники федеральных и региональных фондов.

Чтобы не пропустить следующие мероприятия для технологических предпринимателей и не только, подписывайтесь на Telegram-канал StartupSamara.

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