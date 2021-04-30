Кредитная карта предпринимателя расширяет возможности бизнеса

Российские предприниматели знают, насколько трудно получить заем на развитие бизнеса. В большинстве случаев банки отказывают ИП, если они занимаются предпринимательской деятельностью меньше года. Это же касается юридических лиц. Как же самарскому бизнесу удается развиваться в таких условиях? Мы решили это выяснить, обратившись к предпринимателям, которые наверняка знают ответ на этот вопрос.

Никаких чудес, как и предполагалось. Как нам рассказала самарская предпринимательница Юлия Лекомцева, ее бизнес выручает кредитная карта. Во-первых, с ее помощью можно оплачивать покупки за пределами РФ. А это значит, что карточка пригодится в зарубежных командировках, и частному предпринимателю не понадобится использовать текущие оборотные средства своей компании.

Во-вторых, акцентирует внимание Лекомцева, заемные средства можно использовать для ведения бизнеса: делать закупки товара, а затем реализовывать его, ликвидировать временную недостачу в кассе. Это позволяет, говорит она, не приостанавливать деятельность компании при недостатке средств. Причем, если держателю пластика удастся вернуть деньги в течение льготного периода, то такой заем окажется полностью беспроцентным.

В-третьих, убеждает самарская предпринимательница, снижается нагрузка на финансовый оборот. Теперь владелец бизнеса, предварительно установив лимит по тратам, сможет дать своему сотруднику карточку для осуществления различных целей.

"Контролировать расходы сотрудника можно удаленно. Я, например, это делаю в Сбербанк Бизнес Онлайн. При подключении СМС-информирования каждая операция по счету станет известна сразу же", — говорит она.

Кроме того, оплачивать любые закупки товара можно сразу с расчетного счета, минуя снятие наличных или без оформления платежных документов.

Сбер стал еще ближе своим клиентам и объявил акцию для владельцев малого и среднего бизнеса. С 5 апреля до 30 сентября 2021 года предприниматели могут оформить кредитную бизнес-карту на лучших условиях, потому что обслуживание карты, которое обычно стоит 2500 рублей в год, по акции будет бесплатным на весь срок действия договора. Кроме того, на карту начисляется кешбэк за покупки.

Согласитесь, весьма своевременный "апгрейд" продукта Сбера, который, по мнению уже состоявшихся владельцев таких кредитных бизнес-карт, расширит круг его клиентов из числа предпринимателей.

При наличии такого пластика корпоративные клиенты могут использовать заемные средства банка, не оформляя кредит. Кредитная карточка для юридических лиц и ИП (Visa Business и MasterCard Business) предназначена для проведения операций на предприятиях торговли и в сфере обслуживания на территории России и за ее пределами.

В рамках акции стандартный льготный период — время с момента совершения покупки, в течение которого не взимается процентная ставка, — будет увеличен с 50 до 100 дней. 50 дней также добавляется к партнёрскому льготному периоду (например, при покупках в оптовых торговых центрах МETRO льготный период вырастет с 65 до 115 дней). Стандартный льготный период также распространяется на операции по снятию денежных средств по карте.