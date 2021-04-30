На ул. Печерской в Самаре ограничат движение

В Самаре ограничат движение на ул. Печерской из-за ремонта теплотрассы.

Ограничение будет действовать с 8:00 1 мая до 5:00 27 июня на ул. Печерской, на участке от ул. Авроры до дома № 122 по ул. Авроры.