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Общество

На ул. Печерской в Самаре ограничат движение

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре ограничат движение на ул. Печерской из-за ремонта теплотрассы.

Фото: администрация Самары

Ограничение будет действовать с 8:00 1 мая до 5:00 27 июня на ул. Печерской, на участке от ул. Авроры до дома № 122 по ул. Авроры.

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