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Беспроцентный кредит на 100 дней по бизнес-карте? Это возможно!

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Насколько сложно приходится предпринимателям вести дела в ситуации ежедневного принятия важных решений, новых вводных, неожиданно возникших требований регуляторов, знают, пожалуй, только они сами. Причем знают это также хорошо, как и вкус победы вопреки обстоятельствам, форс-мажорам, разрывам по кассе и прочим досадным вещам, которые сопровождают их ежедневно. Иначе армия предпринимателей вряд ли бы продолжала пополняться.

Фото: freepik.com

Тольяттинская бизнесвумен Олеся Скарулина, которую ВН расспросил о финансовых инструментах, помогающих вести дело уверенней, рассказала о кредитной бизнес-карте — своеобразном кошельке в кармане.

"Не секрет, что сегодня мы, индивидуальные предприниматели, часто расплачиваемся кредитной картой физлица, когда не хватает средств на потребности бизнеса. Поэтому, считаю, сейчас самое удачное время для того, чтобы обзавестись бизнес-картой и пользоваться всеми ее преимуществами", — говорит она.

Такой продукт на рынке появился не так давно и привлек внимание предпринимателей возможностями, которые он открывает. Например, кредитная бизнес-карта для юридических лиц и ИП Сбербанке на рынке с конца 2017 года. Сегодня это универсальный инструмент, который активно используется как сложившимися бизнесменами для финансирования небольших расходов, так и теми, кто только начинает свой бизнес. Кредитная бизнес карта Сбербанка разработана для представителей микро — и малого бизнеса, выручках которых не превышает 400 млн рублей в год. Ее срок действия составляет 3 года. Максимальный лимит — 1 млн рублей, минимальный — 50 тысяч рублей.

Кредитная бизнес-карта Сбера дает предпринимателю очевидные преимущества: не нужно выдавать под отчет наличные и оформлять платежки. Можно расплачиваться картой за рубежом, быстро получить деньги при кассовом разрыве или при возникновении срочной необходимости. А подключив услугу СМС-информирования, можно контролировать баланс кредитки.

На каждую бизнес-карту можно установить лимит и контролировать расходы в интернет-банкинге для бизнеса. Таким образом, оформив кредитную бизнес-карту в Сбербанке, индивидуальный предприниматель и юридическое лицо получает возможность в любое время приобрести все необходимое для своего дела, пользоваться грейс-периодом при покупках у партнеров финансовой организации (Лукойл, Метро, Мегафон и др.) и сэкономить на процентах. При подключении к программе "Бизнес-кешбэк" можно даже зарабатывать на покупках.

По большому счету "пластик" является вариантом кредита, оформленного по упрощенной схеме. Причем, очевидно, что у предпринимателей больше шансов получить карточку, чем заем.

Оформление кредитной бизнес-карты для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в целом выгоднее, чем оформление кредита на бизнес, но стоимость обслуживания карты составляет 2500 руб. в год. И это обстоятельство существенно снижало интерес предпринимателей к продукту. А с 5 апреля по 30 сентября Сбербанк объявил акцию "Кредитная бизнес-карта в подарок". Теперь ее обслуживание будет бесплатным на весь срок действия. Мало того, финансовая организация удваивает грейс-период — время с момента совершения покупки, в течение которого не взимается процентная ставка, — с 50 до 100 дней. Мало того, 50 дней также добавляется к партнёрскому льготному периоду. Например, при покупках в оптовых торговых центрах МETRO льготный период вырастет с 65 до 115 дней. Стандартный льготный период также распространяется на операции по снятию денежных средств по карте. На сегодня это одни из лучших условий на рынке.

Гид потребителя

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