В с. Андреевка Богатовского района благоустроят территорию возле "Памятника Солдату"

В с. Андреевка Богатовского района Самарской области начали реализовывать общественную инициативу "Память Народа".
Обустройство "Памятника Солдату" стало возможным благодаря победе в губернаторском проекте "СОдействие".
Стартом стал субботник по благоустройству территории возле мемориала. На него пришли все неравнодушные жители с. Андреевка. Памятник расположен в центре села, около него проводят уроки патриотического воспитания, рассказывают о подвигах солдат, чьи имена написаны на памятных табличках.
Патриотическое воспитание в Самарской области является приоритетной задачей государственного уровня. Инициативы в этой сфере поддерживает власть всех уровней.
Обустройство "Памятника Солдату", по мнению сельчан, поможет увеличить количество мероприятий по патриотическому воспитанию на 35%, а количество открытых уроков по истории России - на 30%. Частота посещений памятника вырастет более чем на 45%.
На вторую половину мая запланированы основные работы: очистка территории от сорняков и кустарников, демонтаж ограждения, зачистка от старой краски, покраска памятника, укладка тротуарной плитки.
Последние комментарии
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается