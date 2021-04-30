В с. Андреевка Богатовского района благоустроят территорию возле "Памятника Солдату"

В с. Андреевка Богатовского района Самарской области начали реализовывать общественную инициативу "Память Народа".

Обустройство "Памятника Солдату" стало возможным благодаря победе в губернаторском проекте "СОдействие".

Стартом стал субботник по благоустройству территории возле мемориала. На него пришли все неравнодушные жители с. Андреевка. Памятник расположен в центре села, около него проводят уроки патриотического воспитания, рассказывают о подвигах солдат, чьи имена написаны на памятных табличках.

Патриотическое воспитание в Самарской области является приоритетной задачей государственного уровня. Инициативы в этой сфере поддерживает власть всех уровней.

Обустройство "Памятника Солдату", по мнению сельчан, поможет увеличить количество мероприятий по патриотическому воспитанию на 35%, а количество открытых уроков по истории России - на 30%. Частота посещений памятника вырастет более чем на 45%.

На вторую половину мая запланированы основные работы: очистка территории от сорняков и кустарников, демонтаж ограждения, зачистка от старой краски, покраска памятника, укладка тротуарной плитки.