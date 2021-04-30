"Куйбышевазот" расширяет поставки самарским аграриям жидких азото-серосодержащих минеральных удобрений

В течение трех лет ученые исследовали воздействие КАС — карбамидно-аммиачной смеси — на почву, применение удобрения на разных сельскохозяйственных культурах и возможную эффективность при массовом внедрении в производство. И вот итог — обучающий семинар в Самарском аграрном университете "Инновационные технологии и техника применения жидких минеральных удобрений на базе КАС в Самарской области".

Что на вершине айсберга

Организаторы семинара — Самарский ГАУ, министерство сельского хозяйства и продовольствия региона и ПАО "КуйбышевАзот" — пригласили к участию представителей федеральных учреждений и компаний в сфере АПК, районных управлений сельского хозяйства, агрономов хозяйств, производителей сельскохозяйственной техники и оборудования.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасенков, приветствуя участников, отметил, что вопросы плодородия почв требуют тесной взаимосвязи ученых и производственников, равно как и активного использования эффективных удобрений, которые производятся в регионе.

Как это часто бывает, обучающий семинар по сути — лишь вершина айсберга. Этому событию предшествовала долгая и кропотливая работа по изучению жидких минеральных удобрений КАС на базе научного стационара Самарского ГАУ, которую возглавил профессор Владимир Милюткин, подробно рассказавший аграриям, к каким выводам пришли ученые относительно этого удобрения. Консультантами проекта выступили заместитель директора ООО "СВРП ОАО "КуйбышевАзот" Николай Длужевский и директор Самарского НИИСХ им. Н. М. Тулайкова — филиала СамНЦ РАН, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей Шевченко.

Участники непрерывной цепочки

Под эгидой регионального сельхозведомства была достигнутая договоренность между целым рядом самарских предприятий по созданию непрерывной цепочки конвейер-поле. Предприятия Самары и Кинеля разработали под КАС не только системы хранения, но и внесения с учетом всех замечаний ученых в ходе исследований удобрения в полевых условиях. Системы внесения разработал ООО "Пегас-Агро", системы хранения — емкости разной кубатуры, комплексы длительного хранения — ООО "Регион", опрыскиватели прицепные и самоходные выпускает ГК "Amazone".

Использование жидких удобрений и в первую очередь карбамидно-аммиачной смеси в стране стало расти. В Самарской области только за последние 2 года оно увеличилось в два раза — с 6 до 14 тысяч тонн. Пензенская область в 2020 году внесла КАС под сельхозкультуры в объеме 30 тыс. тонн, Краснодарский край — около 60 тыс. тонн, Ставропольский — около 100 тыс. тонн.

Завидная популярность

Популярность жидких минеральных удобрений постоянно растет, особенно в зонах рискованного земледелия. Ведь по сути их усвояемость и эффективность достигает максимальных отметок именно за счет жидкой формы. С целью дальнейшего повышения эффективности КАС насыщают различными добавками, в частности серой. Важнейшая роль серы в жизнедеятельности растений определяется тем, что она является составной частью всех белков и содержится в незаменимых аминокислотах (цистин, метионин, цистеин), а также растительных маслах и витаминах. Дефицит серы — актуальная проблема для России и Самарской области — только 10% почв обеспечены серой в достаточном количестве. Согласно данным агрохимического обследования, около 90% посевных площадей в Самарской области имеют низкое содержание подвижной серы (менее 6,0 мг/кг почвы), тогда как при содержании менее 12 мг/кг почвы уже срочно требуется восполнение ее запасов с помощью серно-азотных удобрений. Наиболее бедны подвижной серой почвы Алексеевского, Богатовского, Большеглушицкого, Кинельского, Пестравского и других районов области.

Полезная добавка

ПАО "КуйбышевАзот" запустило в производство в новые жидкие азотные удобрения с серой: КАС+S и раствор питательный серосодержащий РПС. КАС+S — это комбинация карбамидно-аммиачной смеси с водорастворимым серосодержащим удобрением, где 23-24% азота и 3,6% серы, сера и азот находятся в соотношении 1:6, которое является наиболее эффективными для использования сельхозкультурами питательных элементов, в том числе фосфора и микроэлементов. Продукт КАС+S объединил все преимущества карбамидно-аммиачной смеси и твердых серно-азотных удобрений. Удобрение можно вносить как при основной и предпосевной обработках почвы, так и в качестве корневых и внекорневых подкормок. Оно пригодно для использования в баковых смесях со средствами защиты растений, его можно смешивать с водой для снижения концентрации во время обработки в поздние сроки вегетации.

По итогам исследований по применению КАС в 2018–2020 гг. выявлена достаточно высокая эффективность жидких азотных и азото-серосодержащих минеральных удобрений на базе КАС-32 по сравнению с твердыми минеральными удобрениями — аммиачная селитра на основных сельскохозяйственных культурах.

За три года исследований получена дополнительная прибыль (руб./га), в частности по пшенице — 10 693; по сое — 20 190; по кукурузе — 16 727; по подсолнечнику — 9896. По полученным урожайностям, качеству зерна, сложившимся закупочным ценам наибольшую эффективность имеет подсолнечник, на втором месте по эффективности соя, на третьем кукуруза и наименее эффективна — твердая яровая пшеница. С учетом полученных результатов при переходе к использованию жидких азотных и азото-серосодержащих удобрений производства ПАО "КуйбышевАзот" региональный АПК может получить дополнительно 2,5-3,0 млрд рублей прибыли.