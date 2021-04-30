В Тольятти построят дорожные развязки в Подстепках и Приморском

В Тольятти решат проблемы с выездом по автодорогам из поселков Подстепки и Приморский по Приморскому бульвару на Московское шоссе.

Эта информация была озвучена в пятницу, 30 апреля, на рабочей встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с главой Тольятти Николаем Ренцем, муниципальными депутатами и общественниками.

Эксперт регионального ОНФ Сергей Лушин рассказал, что в Подстепках активно развивается индивидуальное жилищное строительство и транспортная проблема становится все острее. По его словам, чтобы утром отвезти ребенка в школу, а потом добраться до работы иногда требуется выезжать за три часа. Вечером возникают пробки в обратном направлении.

Важность проблемы подчеркнул и сопредседатель ОНФ Самарской области Вадим Нуждин. Представители общественного движения инициировали обращение к Дмитрию Азарову и, по словам Вадима Нуждина, получили моментальную реакцию.

На расширенном совещании со всеми заинтересованными сторонами был представлен актуализированный проект реконструкции дороги. На первом этапе планируется расширить дорогу с двух до четырех полос и организовать развязку на пересечении шоссе и проспекта. Проект находится на стадии завершения, в конце июля планируется его выход из экспертизы. В этом же году из областного и местного бюджета планируется изыскать средства на начало строительно-монтажных работ.

К 1 декабря текущего года будет подготовлен проект второго этапа, который поможет разгрузить перекресток Приморский проспект — обводная дорога поселка Приморский. Здесь также расширят дорожное полотно и организуют развязку.

Оба этапа работ, по поручению Дмитрия Азарова, должны быть завершены в 2022 году. "Сроки напряженные, понимаю. Но давайте сконцентрируем все свои усилия, чтобы первый и второй этапы реализовать и исправить ситуацию", — поставил задачу губернатор.

Также на стадии проектирования находится второй проект, который позволит практически полностью решить транспортные проблемы Подстепок. Он касается строительства ул. Фермерской и ее продления до Южного шоссе.

Вадим Нуждин отметил, что решение данной проблемы — яркий пример постоянного взаимодействия региональной власти с общественниками и активными жителями региона.

"Мы на всех мероприятиях ОНФ говорим: Самарская область входит в топ-5 регионов, где выстроен качественный диалог между региональной властью и ОНФ. И сегодняшнее мероприятие — яркий пример. Реакция на наше обращение последовала незамедлительно", — сообщил представитель общественности.

На встрече рассмотрели и вопросы строительства социальной инфраструктуры в Подстепках. Дмитрий Азаров поставил задачу руководителям Ставропольского района и поселка вместе с жителями определить первоочередные планы.

Помимо этого, необходимо вывести в правовое поле всю недвижимость, которая расположена в Подстепках. По озвученной информации, больше половины частных строений в посёлке не зарегистрированы. Из-за этого бюджет района ежегодно теряет порядка 80 млн руб. налоговых отчислений.