1 Мая в Самаре пройдет без демонстраций, но с салютом

В Самаре 1 Мая из-за отмены массовых мероприятий на фоне ситуации с распространением коронавируса пройдут локальные праздники на различных площадках по всему городу.

Праздник придет во все районы города, в общественные пространства, которые были благоустроены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Все организовано для сохранения здоровья людей.

Также пройдет салют - им напомнят о трудовом подвиге жителей города в годы Великой Отечественной войны. В этом году Самара впервые встречает Праздник Весны и Труда в официальном статусе "Город трудовой доблести". В 2020 г. при поддержке Правительства Самарской области и личном участии Губернатора Дмитрия Азарова было подготовлено научно-историческое обоснование вклада Куйбышева (Самары) в Великую Победу над фашистской Германией и проведен сбор подписей среди населения за присвоение областной столице почетного звания "Город трудовой доблести". Инициатива самарцев была поддержана на федеральном уровне, и 2 июля 2020 г. согласно Указу президента России Владимира Путина Самаре присвоили звание "Город трудовой доблести".

Именно 1 мая состоится закладка камня на месте, где будет установлена памятная стела "Город трудовой доблести", которая станет символом вечной памяти и уважения к трудовому героизму и самоотверженности жителей Самарской области в годы в Великой Отечественной войны.

Напомним, на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым было принято решение не проводить демонстрации и масштабные массовые мероприятия 1 Мая.

"1 мая не будет демонстрации и массовых мероприятий, но нужно позаботиться о том, чтобы создать праздничную атмосферу в парках, скверах, в городах и селах. Мы договорились по крупнейшим муниципалитетам, что будет музыка, старт сезона фонтанов. Локально, по площадкам, не создавая условий для скопления людей, нарушения социальной дистанции, с заботой об общественном здоровье, тем не менее, праздничную атмосферу создадим", — заявлял Дмитрий Азаров.