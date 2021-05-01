16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре перекроют несколько улиц на религиозные праздники Праздничное богослужение в честь Пасхи в Софийском соборе будет транслироваться онлайн Самарские лютеране отметят Воскресение Господне Митрополит Сергий: "Господь всегда посылает мне достойных людей на жизненном пути" Список самарских храмов, в которых на Крещение появятся купели

Религия Общество

В Самаре перекроют несколько улиц на религиозные праздники

САМАРА. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре ограничат движение личного транспорта с 7:00 до 16:00 на Пасху 2 мая, на Радоницу 11 мая, на Троицкую родительскую субботу 19 июня, а также на Красную горку 9 мая, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Перекрыты будут улицы:

  • Авроры от Аэродромной до Партизанской;
  • Аэродромная от Тушинской до Энтузиастов;
  • Ставропольская от Пугачевской до Алма-Атинской;
  • Новосельская от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

На городской пассажирский транспорт и спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) ограничения не действуют.

Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать свой маршрут.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лилия Воронова 19 октября 2015 14:11 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

Анна Петрова 19 октября 2015 13:08 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

Genry Pirat 16 июня 2015 13:41 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.

Ирина Семенова 15 июня 2015 18:16 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?

Аполенарий Полуведерников 19 января 2015 09:43 В Самаре отметили мусульманский праздник Мавлид ан-Наби

Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((

Фото на сайте

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

В Самаре открыли Софийский собор

В Самаре открыли Софийский собор

Крестный ход 17 июля

Крестный ход 17 июля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6