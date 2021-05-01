В Самаре перекроют несколько улиц на религиозные праздники

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В Самаре ограничат движение личного транспорта с 7:00 до 16:00 на Пасху 2 мая, на Радоницу 11 мая, на Троицкую родительскую субботу 19 июня, а также на Красную горку 9 мая, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.