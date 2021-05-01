В Самаре перекроют несколько улиц на религиозные праздники

В Самаре ограничат движение личного транспорта с 7:00 до 16:00 на Пасху 2 мая, на Радоницу 11 мая, на Троицкую родительскую субботу 19 июня, а также на Красную горку 9 мая, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Перекрыты будут улицы:
- Авроры от Аэродромной до Партизанской;
- Аэродромная от Тушинской до Энтузиастов;
- Ставропольская от Пугачевской до Алма-Атинской;
- Новосельская от Уральского шоссе до Нижнего въезда.
На городской пассажирский транспорт и спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) ограничения не действуют.
Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать свой маршрут.
Последние комментарии
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?
Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((