К праздничному богослужению в честь Пасхи можно присоединиться онлайн

Праздничное богослужение в честь Пасхи Христовой в Софийском соборе будет транслироваться онлайн.

Присоединиться к самому главному православному событию можно будет на телеканале "Самара 24", сайте tvsamara.ru, группе ВКонтакте и на YouTube-канале ГТРК "Самара", а также на канале "Губерния" и в пабликах "Самарская область" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Начало трансляции 1 мая в 23:30, окончание — 2 мая в 03:00.