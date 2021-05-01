К праздничному богослужению в честь Пасхи можно присоединиться онлайн

Праздничное богослужение в честь Пасхи Христовой в Софийском соборе будет транслироваться онлайн.
Присоединиться к самому главному православному событию можно будет на телеканале "Самара 24", сайте tvsamara.ru, группе ВКонтакте и на YouTube-канале ГТРК "Самара", а также на канале "Губерния" и в пабликах "Самарская область" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Начало трансляции 1 мая в 23:30, окончание — 2 мая в 03:00.
Последние комментарии
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?
Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((