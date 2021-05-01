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К праздничному богослужению в честь Пасхи можно присоединиться онлайн В Самаре перекроют несколько улиц на религиозные праздники Праздничное богослужение в честь Пасхи в Софийском соборе будет транслироваться онлайн Самарские лютеране отметят Воскресение Господне Митрополит Сергий: "Господь всегда посылает мне достойных людей на жизненном пути"

Религия Общество

К праздничному богослужению в честь Пасхи можно присоединиться онлайн

САМАРА. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Праздничное богослужение в честь Пасхи Христовой в Софийском соборе будет транслироваться онлайн.

Присоединиться к самому главному православному событию можно будет на телеканале "Самара 24", сайте tvsamara.ru, группе ВКонтакте и на YouTube-канале ГТРК "Самара", а также на канале "Губерния" и в пабликах "Самарская область" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Начало трансляции 1 мая в 23:30, окончание — 2 мая в 03:00.

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Последние комментарии

Лилия Воронова 19 октября 2015 14:11 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

Анна Петрова 19 октября 2015 13:08 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

Genry Pirat 16 июня 2015 13:41 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.

Ирина Семенова 15 июня 2015 18:16 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?

Аполенарий Полуведерников 19 января 2015 09:43 В Самаре отметили мусульманский праздник Мавлид ан-Наби

Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((

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