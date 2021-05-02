Появились эскизы Пушкинских павильонов у драмтеатра

Главный архитектор ООО "Волгатрансстрой-проект" Дмитрий Орлов выложил на своей странице в Facebook эскизы Пушкинского сквера у Самарского академического театра драмы им. Горького.

"Что планируется в Пушкинском сквере у Пушкинских павильонов. Верхняя картинка - амфитеатр у памятника и павильон. Нижняя - вход в павильон и далее на малую (экспериментальную) сцену. Перед входом - свой маленький амфитеатр. Обе площадки - для встреч и разговоров. В таком почти домашнем/дачном масштабе", - комментирует архитектор.

Напомним, концепцию реконструкции драмтеатра разрабатывают с 2018 года. Победителем последнего аукциона на проект реконструкции и реставрацию было вновь признано ООО "Волгатрансстрой-проект", которое должно выполнить все работы до конца года. Договором предусматривается также восстановление Пушкинских павильонов по состоянию на 1905-8 год и их приспособление для современного использования.