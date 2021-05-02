Появились эскизы Пушкинских павильонов у драмтеатра

Главный архитектор ООО "Волгатрансстрой-проект" Дмитрий Орлов выложил на своей странице в Facebook эскизы Пушкинского сквера у Самарского академического театра драмы им. Горького.
"Что планируется в Пушкинском сквере у Пушкинских павильонов. Верхняя картинка - амфитеатр у памятника и павильон. Нижняя - вход в павильон и далее на малую (экспериментальную) сцену. Перед входом - свой маленький амфитеатр. Обе площадки - для встреч и разговоров. В таком почти домашнем/дачном масштабе", - комментирует архитектор.
Напомним, концепцию реконструкции драмтеатра разрабатывают с 2018 года. Победителем последнего аукциона на проект реконструкции и реставрацию было вновь признано ООО "Волгатрансстрой-проект", которое должно выполнить все работы до конца года. Договором предусматривается также восстановление Пушкинских павильонов по состоянию на 1905-8 год и их приспособление для современного использования.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!