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Театр Культура

Появились эскизы Пушкинских павильонов у драмтеатра

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главный архитектор ООО "Волгатрансстрой-проект" Дмитрий Орлов выложил на своей странице в Facebook эскизы Пушкинского сквера у Самарского академического театра драмы им. Горького.

Фото: https://www.facebook.com/pochto

"Что планируется в Пушкинском сквере у Пушкинских павильонов. Верхняя картинка - амфитеатр у памятника и павильон. Нижняя - вход в павильон и далее на малую (экспериментальную) сцену. Перед входом - свой маленький амфитеатр. Обе площадки - для встреч и разговоров. В таком почти домашнем/дачном масштабе", - комментирует архитектор.

Напомним, концепцию реконструкции драмтеатра разрабатывают с 2018 года. Победителем последнего аукциона на проект реконструкции и реставрацию было вновь признано ООО "Волгатрансстрой-проект", которое должно выполнить все работы до конца года. Договором предусматривается также восстановление Пушкинских павильонов по состоянию на 1905-8 год и их приспособление для современного использования.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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