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Общество

Торги по проекту реставрации Самарского театра драмы приостановлены

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Московское АО ГК "ЕКС" направило жалобу в У ФАС по Самарской области с просьбой провести внеплановую проверку по закупке "Проектирование, реставрация и приспособление для современного использования здания Самарского академического театра драмы им. Горького".

 Напомним, в конце декабря ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" приступило к поиску подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы по объекту "Проектирование, реставрация и приспособление для современного использования здания Самарского академического театра драмы им. Горького". На эти цели было выделено более 116 млн рублей.

Победителя торгов планировалось объявить после 18 февраля, однако определение поставщика было приостановлено по жалобе московского АО "Группа компаний "ЕКС". Компания направила жалобу в УФАС по Самарской области.

В письме было указано, что заявку АО на участие в конкурсе неправомерно вернули в связи с отсутствием ее обеспечения.

В ГК "ЕКС" отметили, что необходимое предоставление обеспечения было произведено в виде денежных средств в размере 5,8 млн рублей, т.е., "в сумме, достаточной для предоставления обеспечения заявки".

Кроме того, в жалобе отмечается, что заказчик неправомерно установил требования к содержанию заявки участника для соответствия ее показателям, установленным в "Нестоимостном критерии".

ГК "ЕКС" потребовала провести внеплановую проверку по закупке, обязать оператора электронной площадки передать заявку компании к участию в торгах, заказчика признать нарушителем требований ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок", а также выдать предписание об устранении нарушений и приведении в соответствие положений конкурсной документации.

В настоящий момент жалоба находится на рассмотрении в антимонопольном ведомстве.

 

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