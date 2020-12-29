Объявлен повторный аукцион на проект реконструкции театра драмы им. Горького

ГКУ Самарской области "Управление капительного строительства" вновь объявило электронный аукцион на поиск подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы по "Проектированию, реставрации и приспособлению для современного использования здания Самарского академического театра драмы им. Горького".

Сумма контракта на разработку проектной документации составляет 116,1 млн рублей. В качестве источника финансирования указан региональный бюджет. Планируется, что в 2020-м году будет освоено 8,6 млн рублей, в 2021-м — 107,5 млн рублей.

Напомним, в ноябре 2018 г. уже объявляли торги по проекту реконструкции драмтеатра. В начале 2019 г. концепцию реконструкции представили Дмитрию Азарову. Губернатор отметил, что вариант требует детальной проработки и расчетов. Было дано поручение подготовить обоснования по каждому из проектных решений.

В начале августа 2020 года после ряда градостроительных советов проект реконструкции самарского драмтеатра передали на согласование губернатору. По словам директора театра Яны Егоровой, Дмитрий Азаров должен выбрать один из двух вариантов расположения новой малой сцены. В скорректированном проекте одновременно с реставрацией основной сцены здания была запланирована новая малая на 250 мест, и два варианта ее размещения — под кровлей или в подземном этаже.

В конце августа руководитель проекта реставрации, архитектор Дмитрий Орлов прокомментировал, что проектно-сметная документация появится до конца 2020 года, а сам ремонт здания начнется в 2021 году. Тогда же появилась информация, что внутри здания вместо пяти появится семь или восемь этажей, а общая площадь здания увеличится на 5,5 тыс. метров. Кроме того, на представленных публике эскизах было отражено, что театр может обзавестись солидной подземной частью в целых три этажа. Предполагается, что в расположенном на 12-метровой глубине бункере разместится малая сцена.

"Здание было построено в 1888 году, в 60-х годах прошлого века его реконструировали в последний раз. С того момента прошло уже полвека и конечно есть вопросы к техническому состоянию здания, — заявил Дмитрий Орлов. — При обследовании мы обнаружили и прогибы перекрытий, и трещины. Кирпич не везде хорошо лежит, может упасть. Здание не в том виде, которого заслуживает этот памятник".

В техническом задании, опубликованном 28 декабря 2020 г. на сайте госзакупок, перечислены следующие виды работ: инженерные изыскания, рабочая документация по первому ("Реставрация и приспособление для современного использования существующего театра драмы") и второму этапам ("Регенерация историко-градостроительной среды объекта культурного наследия федерального значения — "Здание городского театра. 1888 г., арх. Чичагов М.Н." в форме восстановления Пушкинских павильонов). Кроме того, одним из пунктов работ значится "корректировка проектной документации по первому этапу в части технологических помещений и усиления существующих фундаментов".

"С целью регенерации историко-градостроительной среды объекта культурного наследия федерального значения следует провести историко-культурные исследования и разработать научно-проектную документацию на воссоздание павильона с пристроями (по состоянию на 1905-8 гг.) и его приспособление для современного использования, — отмечается в техническом задании. — На основании сохранившихся архивных данных и фотографий, а также с использованием объектов-аналогов воссоздать исторически достоверный внешний облик регенерируемого объекта. В качестве мер по приспособлению к современному использованию Пушкинских павильонов разместить в подвальных помещениях регенерируемом здании экспериментальную сцену на 250 мест с трансформируемым сценическим пространством, необходимые помещения для обслуживания зрителей, технические и технологические помещения. Обеспечить функциональную и технологическую связь воссоздаваемых Пушкинских павильонов и здания театра на подземном уровне".

Помимо этого, в документации отражены и риски при проведении геологических работ. В частности, указывается, что одной из существенных особенностей земельного участка, на котором возведено здание драмтеатра, является близость его к крутому откосу, окончательно оформленному при прокладке городской дорожной сети, связывающей улицу Куйбышева с Волжским проспектом и набережной: "Наименьшее расстояние от стен здания до бровки откоса — около 15 м. "В соответствии с картой расположения сложных геологических условий в г. Самара (КуйбышевТИСИЗ, 1985 г.) в районе строительства зафиксированы 2 точки нарушения устойчивости искусственных откосов. Учитывая все вышеперечисленное, участок строительства характеризуется как со сложными геологическими условиями".

Помимо разработки проекта реставрации самого здания, в нынешний проект предлагается включить благоустройство Пушкинского сквера. На нем планируется предусмотреть летнюю эстраду и амфитеатры ориентировочно на 100 мест с архитектурным освещением.

На разработку документации отводится срок до 20 декабря 2021 года. Эскиз по размещению экспериментальной сцены должен быть согласован в течение двух недель после заключения госконтракта. На инженерно-геологические и археологические изыскания отведено по два месяца, на разработку проектно-сметной документации отводится 6 месяцев, на прохождение госэкспертизы — еще 62 дня.