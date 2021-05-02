В Самаре меняют маршруты трамваев на майские праздники

В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Великой Победы, в Самаре временно измениться схема движения трамваев и троллейбусов, сообщает пресс-служба городской администрации.
С 18:00 до 23:00 5 мая, с 08:00 до 13:00 7 мая и с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая трамваи № 3 и 16 проследуют по улицам Галактионовской, Венцека, Фрунзе, далее — по своим маршрутам и аналогично в обратном направлении.
Помимо этого, с 18:00 до 23:00 5 мая, с 08:00 до 13:00 7 мая, с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая не будут ходить троллейбусы №6 и 16.
Вносятся временные изменения и в схемы движения автобусов №24, 92, 297, 61, 247, 261, 3, 11, 34, 37, 46, 47, 80, 207, 226, 295, 297, 53, а также автобусов №6, дублирующего маршрут троллейбуса №6.
Напомним, что в связи с Днем Победы несколько улиц в центре Самары будет перекрыто.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".