В Самаре меняют маршруты трамваев на майские праздники

В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Великой Победы, в Самаре временно измениться схема движения трамваев и троллейбусов, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 18:00 до 23:00 5 мая, с 08:00 до 13:00 7 мая и с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая трамваи № 3 и 16 проследуют по улицам Галактионовской, Венцека, Фрунзе, далее — по своим маршрутам и аналогично в обратном направлении.

Помимо этого, с 18:00 до 23:00 5 мая, с 08:00 до 13:00 7 мая, с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая не будут ходить троллейбусы №6 и 16.

Вносятся временные изменения и в схемы движения автобусов №24, 92, 297, 61, 247, 261, 3, 11, 34, 37, 46, 47, 80, 207, 226, 295, 297, 53, а также автобусов №6, дублирующего маршрут троллейбуса №6.

Напомним, что в связи с Днем Победы несколько улиц в центре Самары будет перекрыто.