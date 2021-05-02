В Историческом парке "Россия-моя история" открылся Пасхальный фестиваль

К Светлому празднику Пасхи в экспозиции исторического парка вернулась мультимедийная выставка "Вопреки невозможному", посвященная жизни и творчеству самарского живописца Григория Николаевича Журавлёва.
Григорий Николаевич Журавлёв родился в 1860 году в селе Утевка Самарской губернии. Несмотря на физическое увечье — его руки и ноги с рождения были атрофированы и не развивались, Григорий не пал духом, принял свою судьбу и сумел развить дар, который был ему дан. Являясь фактически самоучкой, он начал писать иконы, зажимая кисточку в зубах.
Помимо истории о личной жизни иконописца, во время экскурсии посетители смогут познакомиться с интерактивными изображениями икон, рисунков, росписями храма в селе Утевка, которые Григорий Журавлев делал самостоятельно и совместно с учениками. География хранения работ Журавлева обширна: помимо Самары, это и Уфа, и Москва, и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, и даже Финляндия.
Можно посетить выставку самостоятельно или заказать индивидуальную или групповую экскурсию по ней. Кроме этого, каждый день со 2 по 8 мая в 12:00 для юных гостей будут проходить мастер-классы "Русские народные росписи". На них расскажут об истории праздника Пасхи и его обязательного атрибута — пасхального яичка. Участники откроют для себя многообразие техник росписи, среди которых присутствуют хохлома, гжель, жостовская, мезенская и городецкая росписи. Посетители узнают историю появления каждой техники, займутся росписью бумажных тарелок по мотивам понравившейся.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.