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В Историческом парке "Россия-моя история" открылся Пасхальный фестиваль

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К Светлому празднику Пасхи в экспозиции исторического парка вернулась мультимедийная выставка "Вопреки невозможному", посвященная жизни и творчеству самарского живописца Григория Николаевича Журавлёва.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Григорий Николаевич Журавлёв родился в 1860 году в селе Утевка Самарской губернии. Несмотря на физическое увечье — его руки и ноги с рождения были атрофированы и не развивались, Григорий не пал духом, принял свою судьбу и сумел развить дар, который был ему дан. Являясь фактически самоучкой, он начал писать иконы, зажимая кисточку в зубах.

Помимо истории о личной жизни иконописца, во время экскурсии посетители смогут познакомиться с интерактивными изображениями икон, рисунков, росписями храма в селе Утевка, которые Григорий Журавлев делал самостоятельно и совместно с учениками. География хранения работ Журавлева обширна: помимо Самары, это и Уфа, и Москва, и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, и даже Финляндия.

Можно посетить выставку самостоятельно или заказать индивидуальную или групповую экскурсию по ней. Кроме этого, каждый день со 2 по 8 мая  в 12:00 для юных гостей будут проходить мастер-классы "Русские народные росписи". На них расскажут об истории праздника Пасхи и его обязательного атрибута — пасхального яичка. Участники откроют для себя многообразие техник росписи, среди которых присутствуют хохлома, гжель, жостовская, мезенская и городецкая росписи. Посетители узнают историю появления каждой техники, займутся росписью бумажных тарелок по мотивам понравившейся.

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