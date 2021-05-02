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Футбол Спорт

"Крылья Советов" возвращаются в РПЛ

ЖИГУЛЕВСК. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В матче 40-го тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ "Крылья Советов" в Жигулевске, на стадионе "Кристалл", 2 мая встречались с тольяттинским "Акроном". Эта победа обеспечила самарской команде выход в Премьер-лигу.

Фото: www.kc-camapa.ru

Игра с первых минут проходила в хорошем темпе с обилием атак как "Крыльев", так и "Акрона". Но счет в матче был открыт только на 60-й минуте встречи: в составе хозяев поля отличился экс-игрок "Крыльев" Артем Делькин — 1:0. Самарцы сравняли счет через 8 минут, навес Рикарду Алвеша замкнул Иван Сергеев — 1:1. В компенсированное время Иван Ломаев далеко ввел мяч в игру, Егор Голенков прокинул мяч вперед, и Иван Сергеев в касание отправил мяч в сетку ворот "Акрона" — 2:1.

Лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев довел счет забитым голам до 37.

"Крылья Советов" продлили беспроигрышную серию до 14 матчей (13 побед, 1 ничья, разница мячей 40:7). С учетом кубковых встреч — 17 матчей с разницей мячей 46:7.

Чтобы гарантировать себе первую строчку в турнирной таблице, самарцам нужно набрать три очка в оставшихся трех матчах.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Москве со "Спартаком-2". Эта перенесенная игра 35-го тура состоится в среду, 5 мая, в 13:00.

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.

Александр Иванов 07 мая 2018 04:45 "Крылья Советов" оформили выход в премьер-лигу

С возвращением, Команда!

Дочь Дикого 28 апреля 2018 13:25 Фанаты "КС": "Самара Арена" - стадион европейского уровня, даже мирового

Дима, ПРИВЕТ))

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