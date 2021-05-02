"Крылья Советов" возвращаются в РПЛ

В матче 40-го тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ "Крылья Советов" в Жигулевске, на стадионе "Кристалл", 2 мая встречались с тольяттинским "Акроном". Эта победа обеспечила самарской команде выход в Премьер-лигу.

Игра с первых минут проходила в хорошем темпе с обилием атак как "Крыльев", так и "Акрона". Но счет в матче был открыт только на 60-й минуте встречи: в составе хозяев поля отличился экс-игрок "Крыльев" Артем Делькин — 1:0. Самарцы сравняли счет через 8 минут, навес Рикарду Алвеша замкнул Иван Сергеев — 1:1. В компенсированное время Иван Ломаев далеко ввел мяч в игру, Егор Голенков прокинул мяч вперед, и Иван Сергеев в касание отправил мяч в сетку ворот "Акрона" — 2:1.

Лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев довел счет забитым голам до 37.

"Крылья Советов" продлили беспроигрышную серию до 14 матчей (13 побед, 1 ничья, разница мячей 40:7). С учетом кубковых встреч — 17 матчей с разницей мячей 46:7.

Чтобы гарантировать себе первую строчку в турнирной таблице, самарцам нужно набрать три очка в оставшихся трех матчах.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Москве со "Спартаком-2". Эта перенесенная игра 35-го тура состоится в среду, 5 мая, в 13:00.