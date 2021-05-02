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Преступления Происшествия

В Самаре сотрудника ФНС подозревают во взятке

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Следственном отделе по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ИФНС России по Промышленному району. Госслужащий подозревается в получении взятки.

По версии следствия, 18 февраля 2020 года подозреваемый получил от местной жительницы, являющейся посредником, 20 тыс. рублей. За эти деньги сотрудник ФНС должен был внести в автоматизированную базу налоговой службы ложные сведения об отсутствии обязанности физического лица по уплате транспортного налога.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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