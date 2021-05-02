В Самаре сотрудника ФНС подозревают во взятке

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В Следственном отделе по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ИФНС России по Промышленному району. Госслужащий подозревается в получении взятки.