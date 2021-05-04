Экологический эффект от перевода транспорта на газомоторное топливо будет выше благодаря разработке самарских металлургов

Баллоны высокого давления, изготовленные с применением высокотехнологичных алюминиевых полуфабрикатов Самарского металлургического завода ("Арконик СМЗ"), устанавливаются в качестве топливных баков для заправки транспортных средств сжатым газом. Они на 40% легче традиционных стальных аналогов, поэтому расход топлива значительно меньше, а значит — меньше уровень выбросов CO2.

Это решение нашло широкое применение в рамках госпрограммы по переводу общественного транспорта и дорожно-коммунальной техники на газомоторное топливо, которая полным ходом реализуется во многих регионах страны, включая Самарскую область. Программа призвана решить одну из важнейших экологических задач, поскольку углеродный след от использования природного газа в разы меньше, чем от бензина.

Газы в баллонах находятся под высоким давлением — от 4 до 40 МПа, поэтому к качеству материала предъявляются особенно жесткие требования. Как рассказали на "Арконик СМЗ", запуску полномасштабного производства предшествовала большая работа по разработке технологии. "Чтобы достичь необходимых механических свойств изделия, нужно было определить точные параметры прессования и оптимальный химический состав сплава. Таким образом, эти баллоны можно вполне отнести к категории высокотехнологичной продукции", — пояснил Александр Дриц, директор по развитию бизнеса и новых технологий "Арконик СМЗ".

На сегодняшний день "Арконик СМЗ" — один из немногих производителей, способных предложить рынку подобное решение. Для выпуска труб, которые служат основой колбы баллонов, необходимо особое оснащение. Например, горизонтальный пресс усилием 20 тысяч тс — таких в России всего два.

Широкой публике разработку представили в рамках 20-й международной отраслевой выставки "Нефтегаз-2021", которая завершилась на прошлой неделе в Москве. Мероприятие проходило при поддержке министерства энергетики, министерства промышленности и торговли, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.