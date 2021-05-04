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Общество

Корпоративные волонтеры высадили молодые березы в самарском Парке победы

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сотрудники крупных компаний региона — членов Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) присоединились к участию в международной акции "Сад памяти". 1 мая в Парке культуры и отдыха имени 30 лет Победы волонтеры из компаний ПАО "РОСБАНК", АО "Почта России", ОАО РЖД, "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг", ООО "Нестле Россия" и ПАО "Т Плюс" высадили молодые березы. Доброе дело они сделали вместе с активистами Cамарского дома молодежи, информационного портала "Волга Ньюс" при огранизационной поддержке Департамента по делам молодежи при Министерстве образовании и науки Самарской области.

Фото: предоставлено НСКВ

Международная акция "Сад памяти" стартовала в 2020 году, ее организаторами выступили Всероссийское общественное движение "Волонтеры победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Рослесхоза, а также Министерство природных ресурсов и экологии РФ. В ходе акции, присоединиться к которой может любой желающий в любой стране, планируется высадка 27 миллионов деревьев — зеленых памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. В прошлом году ее участниками стали более 300 тысяч человек из более чем 50 стран мира.

По инициативе Президента РФ Владимира Путина акция "Сад памяти" стала ежегодной, и в 2021 году стартовала 18 марта. Как рассказала представитель Департамента по делам молодежи Самарской области Анастасия Ходорева, Департамент решил поддержать акцию высадкой 27 берез в Парке Победы.

"Мы подумали, что по смыслу наша акция удачно перекликается с грядущим празднованием Дня Победы. Волонтерам благодарны за помощь. Мы ценим людей, готовых прилагать усилия и тратить личное время на дела, направленные на общественное благо", — добавила Анастасия.

"Важная составляющая концепции устойчивого развития, которой следуют все участники НСКВ — внесение своего вклада в защиту окружающей среды, поддержку экологического благополучия в регионах присутствия и в стране в целом. Высадка деревьев в рамках акции "Сад памяти" продолжает серию активностей корпоративных волонтеров в Самаре, направленных на улучшение экологии. Так, в 2019 году сотрудники региональных компаний и организаций проводили масштабную уборку мусора с территории вокруг стадиона "Самара Арена", присоединялись к активностям в рамках "Всемирного дня чистоты", — отметила председатель регионального представительства НСКВ в Самарской области, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анна Бушлякова.

Офис ПАО "Росбанк" в Самаре присоединился к региональному представительству НСКВ недавно, в акции "Сад памяти" в этом году банк участвовал впервые. "Это лишь малая толика того, что мы можем сделать в знак признательности к людям, отдавшим жизнь за победу, — говорит директор территориального офиса ПАО "РОСБАНК" в Самаре Константин Балдуев. — Наши сотрудники искренне вовлечены в вопросы, связанные с социальной ответственностью и волонтерством. У нас реализуется созданная ими программа корпоративного волонтерства. Поэтому мы вошли в НСКВ — для обмена волонтерским опытом с другими его членами, объединения ресурсов для успешного разрешения различных социальных проблем".

"Мы тоже поучаствовали в первый раз, но планируем делать это регулярно — очень важна тема памяти героям, сражавшимся на самой страшной войне в истории человечества за каждого из нас. При нашей компании организован Молодежный совет. Молодые специалисты проводят волонтерские акции в детских домах и домах престарелых, мероприятия для ветеранов, реализуют инициативы творческого характера, экологические акции, спортивные марафоны и т. д. Практика корпоративного волонтерства в принципе объединяет людей ради добрых дел, что положительно сказывается и на основной работе", — рассказала руководитель направления внутренних коммуникаций макрорегиона Волга АО "Почта России" Екатерина Прокопьева.

"Этот опыт показывает, что развитие корпоративного волонтерства — инструмент не только для значимых социальных изменений, но и для построения корпоративных коммуникаций. Корпоративное волонтерство становится частью корпоративной культуры и предполагает добровольную деятельность работников на благо общества при поощрении со стороны компании. Участие в общественных, экологических акциях помогает защищать природу, развивать связи компании с местными сообществами и органами государственной власти. Пользу от этого получают все стороны", — добавила Анна Бушлякова.

В Самарской области акция "Сад памяти" длится всю весну — предусмотрено 48 мероприятий, среди которых посадка леса, закладка "Аллей Памяти", организация новых парков и скверов. Всего до начала июня в регионе планируется высадить 249 тыс. саженцев деревьев и кустарников на площади в 82 га.

НСКВ был создан в декабре 2014 года и на сегодня имеет 27 представительств в регионах РФ. Региональное представительство в Самарской области начало работать в 2018 году. В состав регионального представительства Совета вошли 13 компаний и организаций: региональное отделение Поволжского филиала ПАО "МегаФон", ООО "Пивоваренная компания "Балтика", филиал ООО "Нестле Россия" в Самаре, коммуникационное агентство "Пратон", ПАО "Т Плюс", филиал Coca-Cola HBC, Региональная общественная организация "Экологический контроль Самарской области", ООО "Северный Альянс", СамГТУ, "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг", Куйбышевская железная дорога — филиал ОАО "РЖД", Акционерное общество "Данон Россия" и информационный портал "Волга Ньюс".

nccv.ru.

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