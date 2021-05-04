В леса Самарской области ограничат въезд из-за обработки пестицидами

С 28 мая по 17 июня в Самарской области введено ограничение пребывания граждан в лесах, запрещен въезд транспорта.

Приказом минлесхоза Самарской области от 30 апреля будет ограничен доступ в леса региона. Территории лесного фонда будут обрабатывать пестицидами очаги вредителей.

На расстоянии 300-500 м от границ санируемой территории установят специальные аншлаги с надписями "Осторожно! Применены пестициды" и информацией о сроке ограничения. Также на въездах в лес поставят шлагбаумы и КПП.

Общий срок запрета не превысит 21 день.