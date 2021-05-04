В леса Самарской области ограничат въезд из-за обработки пестицидами

С 28 мая по 17 июня в Самарской области введено ограничение пребывания граждан в лесах, запрещен въезд транспорта.
Приказом минлесхоза Самарской области от 30 апреля будет ограничен доступ в леса региона. Территории лесного фонда будут обрабатывать пестицидами очаги вредителей.
На расстоянии 300-500 м от границ санируемой территории установят специальные аншлаги с надписями "Осторожно! Применены пестициды" и информацией о сроке ограничения. Также на въездах в лес поставят шлагбаумы и КПП.
Общий срок запрета не превысит 21 день.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".