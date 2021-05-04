Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

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В Самаре по факту нарушений в пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением"). Об этом сообщает региональная прокуратура.