"Крылья Советов" обыграли "Спартак-2" - 2:0

В среду, 5 мая, в Москве "Крылья Советов" встретились со "Спартаком-2".
Счет открыли "Крылья" на 30 минуте матча. В начале второго тайма самарцы не смогли реализовать пенальти. Однако на 56 минуте "КС" все же забили второй мяч в ворота москвичей. В итоге игра закончилась со счетом 2:0 в пользу "Крыльев Советов". Оба мяча забил Иван Сергеев.
Следующий матч самарцы проведут на своем поле 8 мая с "Краснодаром-2".
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))