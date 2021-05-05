"Крылья Советов" обыграли "Спартак-2" - 2:0

В среду, 5 мая, в Москве "Крылья Советов" встретились со "Спартаком-2".

Счет открыли "Крылья" на 30 минуте матча. В начале второго тайма самарцы не смогли реализовать пенальти. Однако на 56 минуте "КС" все же забили второй мяч в ворота москвичей. В итоге игра закончилась со счетом 2:0 в пользу "Крыльев Советов". Оба мяча забил Иван Сергеев.

Следующий матч самарцы проведут на своем поле 8 мая с "Краснодаром-2".