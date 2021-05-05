Онлайн-шествие самарского "Бессмертного полка" будут транслировать на различных медиаплощадках

В Самарской области 9 мая в 15:00 в онлайн-формате пройдет общественная патриотическая акция "Бессмертный полк".

Впервые акция прошла онлайн в 2020 г. в связи с угрозой распространения коронавируса и по включенности граждан в проект превзошла все ожидания организаторов. Поступило более 3 млн заявок, в результате трансляция продолжалась 20 дней.

В 2020 г. организаторы решили провести отдельные трансляции в каждом регионе, чтобы шествие прошло в один день.

"Каждый субъект Российской Федерации получит свой поток трансляции. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех земляков, начиная с 15:00 по местному времени", - пояснила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Существенно расширено медиапространство трансляции. Шествие будет транслироваться на местном телевидении, городских экранах и так далее. Жители Самарской области смогут увидеть строй своих героев в эфире телеканалов "Самара 24", "Губерния", "Самара - ГИС", "Тольятти 24", а также в пабликах "Самарская область" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Трансляция пройдет и на экранах мультимедийного комплекса на склоне у площади Славы. На федеральных ресурсах прямой эфир онлайн-шествия можно будет посмотреть на сайте, на площадке "Банк Памяти", в онлайн-кинотеатре ОККО.

Прием анкет на участие в акции "Бессмертный полк онлайн" продолжается. На 5 мая более 10 тыс. жителей Самарской области уже подали заявки.

Анкеты принимаются до 7 мая на сайте проекта, через социальные сети "ВК" и "Одноклассники" или на ресурсе "Банк памяти". Авторы заявок, поданных до 20:00 7 мая, получат уведомление, в котором будет указано точное время трансляции с их близкими. Те, кто уже разместил данные своих героев в 2020 г. и не собирается вносить исправления, могут повторить свою уже одобренную заявку на участие в шествии.

Традиционное шествие "Бессмертный полк России" состоится 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка.