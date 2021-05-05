Онлайн-шествие самарского "Бессмертного полка" будут транслировать на различных медиаплощадках

В Самарской области 9 мая в 15:00 в онлайн-формате пройдет общественная патриотическая акция "Бессмертный полк".
Впервые акция прошла онлайн в 2020 г. в связи с угрозой распространения коронавируса и по включенности граждан в проект превзошла все ожидания организаторов. Поступило более 3 млн заявок, в результате трансляция продолжалась 20 дней.
В 2020 г. организаторы решили провести отдельные трансляции в каждом регионе, чтобы шествие прошло в один день.
"Каждый субъект Российской Федерации получит свой поток трансляции. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех земляков, начиная с 15:00 по местному времени", - пояснила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.
Существенно расширено медиапространство трансляции. Шествие будет транслироваться на местном телевидении, городских экранах и так далее. Жители Самарской области смогут увидеть строй своих героев в эфире телеканалов "Самара 24", "Губерния", "Самара - ГИС", "Тольятти 24", а также в пабликах "Самарская область" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Трансляция пройдет и на экранах мультимедийного комплекса на склоне у площади Славы. На федеральных ресурсах прямой эфир онлайн-шествия можно будет посмотреть на сайте, на площадке "Банк Памяти", в онлайн-кинотеатре ОККО.
Прием анкет на участие в акции "Бессмертный полк онлайн" продолжается. На 5 мая более 10 тыс. жителей Самарской области уже подали заявки.
Анкеты принимаются до 7 мая на сайте проекта, через социальные сети "ВК" и "Одноклассники" или на ресурсе "Банк памяти". Авторы заявок, поданных до 20:00 7 мая, получат уведомление, в котором будет указано точное время трансляции с их близкими. Те, кто уже разместил данные своих героев в 2020 г. и не собирается вносить исправления, могут повторить свою уже одобренную заявку на участие в шествии.
Традиционное шествие "Бессмертный полк России" состоится 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка.
Последние комментарии
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)