Дмитрий Азаров обсудил с Михаилом Белоусовым реализацию нацпроектов в Красноярском районе

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с главой Красноярского района Михаилом Белоусовым, чтобы обсудить вопросы реализации нацпроектов и возможные меры поддержки для местных предпринимателей.

Глава района отметил, что все, что было запланировано, полностью выполнено. В 2020 г. благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" был решен наболевший вопрос десятков молодых семей Белозерок. Там построили современный детсад, рассчитанный на 140 мест. Еще одно новое учреждение появится к концу 2021 г. в Красном Яре — на 250 малышей, с четырьмя ясельными группами.

Школьники Мирного, Белозерок и Волжского тоже получили новые возможности. В 2020 г. в трех образовательных учреждениях открылись новые кабинеты цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Еще три таких класса откроется в школах Хилково, Конезавода и Коммунарском. А в с. Русская Селитьба появится детский мини-технопарк. Все стало возможным благодаря участию района в нацпроекте "Образование".

В 2020 г. в селе Белозерки открылся современный офис врача общей практики. До этого почти 10 лет жителей принимали в приспособленном помещении в здании местной школы. Теперь созданы комфортные условия для медиков и пациентов. "Вместе со зданием мы получили новое оборудование, которое позволяет нам оказывать более качественные услуги, что очень удобно", — рассказала врач общей практики Елена Барковская. Новые фельдшерско-акушерские пункты появились в селах Малая Каменка и Чапаево.

Благодаря нацпроекту "Культура" три музыкальные школы — Красноярская, Новосемейкинская и Мирновская — получили новые инструменты. Скоро новую жизнь получит и дом культуры "Дружба". В 2021 г. здесь запланирован капремонт.

В районе ремонтируют дороги и благоустраивают общественные пространства. Новый облик приобрела главная площадь Красного Яра. Также в порядок привели центральную площадь в с. Новый Буян, сквер в Радиоцентре.

Губернатор Дмитрий Азаров обратил внимание главы района Михаила Белоусова на необходимость активной реализации запланированных проектов и решения важных задач.

Особое внимание Дмитрий Азаров уделил вопросу трудоустройства. "До пандемии было 250 человек безработных. В пик — 956 человек. Мы ежедневно собирали информацию, статистические данные. Сейчас ситуация стабилизируется: на учете в центре занятости находится порядка 500 жителей района. Стоит отметить, что сейчас у нас в наличии 700 вакансий", — доложил Михаил Белоусов.

"Погрузитесь в эту проблему, потому что 500 человек — это много для района, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Надо активно работать с этими людьми, позаниматься с центром занятости. Держите руку на пульсе".

Также глава района рассказал, что некоторые предприниматели столкнулись с бюрократическими сложностями при заполнении бумаг.

"Время идет, эффективность мер господдержки, эффективность требований надо все время проверять, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Необходимо собрать предпринимателей и вместе обсудить, что мешает развитию их бизнеса, какие возникают сложности. Я предлагаю вам такую встречу провести. Собирайте, приглашайте. Готовы направить в район представителя министерства экономики для оказания содействия в этом вопросе". Губернатор поручил Михаилу Белоусову до 1 июня подготовить предложения от района по упрощению процедуры получения мер поддержки для предпринимателей.