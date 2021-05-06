Самарцам предложат обсудить наполнение информационных пилонов стелы "Город трудовой доблести"

С 6 по 28 мая в Самаре пройдет общественное обсуждение наполнения информационных пилонов памятной стелы “Город трудовой доблести”. Высказать свое мнение относительно смыслового наполнения могут все желающие, отправив письмо на электронную почту gtd.samara@gmail.com. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Напомним, почетное звание "Город трудовой доблести" Самаре присвоено Указом Президента России Владимира Путина 2 июля 2020 года.
Новый статус обрели еще 20 городов страны, в каждом из которых запланировали установить памятные стелы. Место для установки стелы, по предложению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, летом 2020 года выбирали жители города и области. В общественном обсуждении приняло участие более 12 тысяч человек, больше всего голосов получила Аллея Трудовой Славы.
В День весны и труда на Аллее Трудовой Славы установили памятный камень на месте будущей стелы "Город трудовой доблести". Уже ко Дню города здесь будет установлена сама стела высотой 26,5 метров. Рядом с ней появятся информационные пилоны. Смысловое наполнение ранее обсуждали члены рабочей группы по установке Стелы "Город трудовой доблести" вместе с историками. Там появится информация о памятных датах и основных событиях военных лет. На них предложено отразить следующие темы:
- Куйбышев (Самара) — Запасная столица СССР (приказ Сталина, эвакуация Правительства страны, работа наркоматов и ведомств, бункер Сталина и т. д.);
- промышленная и оборонная столица. Заводы Куйбышева (названия (наименования) предприятий и производств, виды выпускаемой в военное время продукции, работа в цехах, передовые бригады, сборка самолетов, "штурмовики победы" — ИЛ-2 и др.);
- дипломатическая столица. Работа дипломатических миссий и военных атташе 22 стран в Куйбышеве;
- культурная столица. Большой театр, Ленинградский академический театр оперы и балета, симфонический оркестр Всесоюзного радио в эвакуации в Куйбышеве (оперные спектакли, балет, работа оркестра, концерты в госпиталях, фронтовые бригады);
- легендарный военный парад 7 ноября 1941 г. (самый масштабный, массовый и продолжительный по времени, 25600 бойцов, 178 тысяч гражданского населения, единственная за все годы войны демонстрация трудящихся, единственный воздушный парад, Ворошилов, Калинин, Пуркаев, дипломаты и военные атташе);
- первое исполнение Седьмой "Ленинградской" симфонии Шостаковича. Шостакович в Куйбышеве;
- информационная столица. Советское информбюро, Центральная студия кинохроники, Левитан, радиоцентр, работа центральных СМИ СССР и иностранных держав в Куйбышеве;
- строительство первого магистрального газопровода СССР "Бугуруслан –Похвистнево-Куйбышев" (приказ Сталина, фотографии строительства "газопровода победы");
- создание футбольной команды "Крылья Советов".
Свои предложения по темам, которые, по вашему мнению, также должны быть отражены на информационных пилонах, вы можете направить с 6 по 28 мая 2021 года на электронную почту gtd.samara@gmail.com.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".