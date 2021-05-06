16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2021 г. в Самарскую область за счет средств федерального бюджета поступит 42 новых автомобиля скорой помощи Самарцам предложат обсудить наполнение информационных пилонов стелы "Город трудовой доблести" МКС: зачем космонавтам засовывать кашу в носки, для чего нужны "крохоборы" и почему новички на орбите набивают синяки За сутки от коронавируса погибло 11 самарцев Воспитанники самарской "Веги" подтвердили высокий уровень знаний на Всероссийской олимпиаде школьников

Общество

Самарцам предложат обсудить наполнение информационных пилонов стелы "Город трудовой доблести"

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 6 по 28 мая в Самаре пройдет общественное обсуждение наполнения информационных пилонов памятной стелы “Город трудовой доблести”. Высказать свое мнение относительно смыслового наполнения могут все желающие, отправив письмо на электронную почту gtd.samara@gmail.com. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Напомним, почетное звание "Город трудовой доблести" Самаре присвоено Указом Президента России Владимира Путина 2 июля 2020 года.

Новый статус обрели еще 20 городов страны, в каждом из которых запланировали установить памятные стелы. Место для установки стелы, по предложению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, летом 2020 года выбирали жители города и области. В общественном обсуждении приняло участие более 12 тысяч человек, больше всего голосов получила Аллея Трудовой Славы.

В День весны и труда на Аллее Трудовой Славы установили памятный камень на месте будущей стелы "Город трудовой доблести". Уже ко Дню города здесь будет установлена сама стела высотой 26,5 метров. Рядом с ней появятся информационные пилоны. Смысловое наполнение ранее обсуждали члены рабочей группы по установке Стелы "Город трудовой доблести" вместе с историками. Там появится информация о памятных датах и основных событиях военных лет. На них предложено отразить следующие темы:

  • Куйбышев (Самара) — Запасная столица СССР (приказ Сталина, эвакуация Правительства страны, работа наркоматов и ведомств, бункер Сталина и т. д.);
  • промышленная и оборонная столица. Заводы Куйбышева (названия (наименования) предприятий и производств, виды выпускаемой в военное время продукции, работа в цехах, передовые бригады, сборка самолетов, "штурмовики победы" — ИЛ-2 и др.);
  • дипломатическая столица. Работа дипломатических миссий и военных атташе 22 стран в Куйбышеве;
  • культурная столица. Большой театр, Ленинградский академический театр оперы и балета, симфонический оркестр Всесоюзного радио в эвакуации в Куйбышеве (оперные спектакли, балет, работа оркестра, концерты в госпиталях, фронтовые бригады);
  • легендарный военный парад 7 ноября 1941 г. (самый масштабный, массовый и продолжительный по времени, 25600 бойцов, 178 тысяч гражданского населения, единственная за все годы войны демонстрация трудящихся, единственный воздушный парад, Ворошилов, Калинин, Пуркаев, дипломаты и военные атташе);
  • первое исполнение Седьмой "Ленинградской" симфонии Шостаковича. Шостакович в Куйбышеве;
  • информационная столица. Советское информбюро, Центральная студия кинохроники, Левитан, радиоцентр, работа центральных СМИ СССР и иностранных держав в Куйбышеве;
  • строительство первого магистрального газопровода СССР "Бугуруслан –Похвистнево-Куйбышев" (приказ Сталина, фотографии строительства "газопровода победы");
  • создание футбольной команды "Крылья Советов".

Свои предложения по темам, которые, по вашему мнению, также должны быть отражены на информационных пилонах, вы можете направить с 6 по 28 мая 2021 года на электронную почту gtd.samara@gmail.com.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Иванов 29 апреля 2021 15:05 Власти Самары требуют сноса молельного дома протестантов

Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?

Андрей Куропаткин 29 апреля 2021 05:26 Судимых чиновников сняли с Доски почета в Самарской области

А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет

Валерий Коробко 22 апреля 2021 11:57 1400 жителей Самарской области умерли от коронавируса

Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?

Татьяна Антипова 13 апреля 2021 13:23 В Самаре заложат памятную капсулу на месте строительства Детского епархиального центра у Ботанического сада

Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Фото на сайте

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

День открытых дверей в самарском цирке

День открытых дверей в самарском цирке

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6