Самарцам предложат обсудить наполнение информационных пилонов стелы "Город трудовой доблести"

С 6 по 28 мая в Самаре пройдет общественное обсуждение наполнения информационных пилонов памятной стелы “Город трудовой доблести”. Высказать свое мнение относительно смыслового наполнения могут все желающие, отправив письмо на электронную почту gtd.samara@gmail.com. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, почетное звание "Город трудовой доблести" Самаре присвоено Указом Президента России Владимира Путина 2 июля 2020 года.

Новый статус обрели еще 20 городов страны, в каждом из которых запланировали установить памятные стелы. Место для установки стелы, по предложению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, летом 2020 года выбирали жители города и области. В общественном обсуждении приняло участие более 12 тысяч человек, больше всего голосов получила Аллея Трудовой Славы.

В День весны и труда на Аллее Трудовой Славы установили памятный камень на месте будущей стелы "Город трудовой доблести". Уже ко Дню города здесь будет установлена сама стела высотой 26,5 метров. Рядом с ней появятся информационные пилоны. Смысловое наполнение ранее обсуждали члены рабочей группы по установке Стелы "Город трудовой доблести" вместе с историками. Там появится информация о памятных датах и основных событиях военных лет. На них предложено отразить следующие темы:

Куйбышев (Самара) — Запасная столица СССР (приказ Сталина, эвакуация Правительства страны, работа наркоматов и ведомств, бункер Сталина и т. д.);

промышленная и оборонная столица. Заводы Куйбышева (названия (наименования) предприятий и производств, виды выпускаемой в военное время продукции, работа в цехах, передовые бригады, сборка самолетов, "штурмовики победы" — ИЛ-2 и др.);

дипломатическая столица. Работа дипломатических миссий и военных атташе 22 стран в Куйбышеве;

культурная столица. Большой театр, Ленинградский академический театр оперы и балета, симфонический оркестр Всесоюзного радио в эвакуации в Куйбышеве (оперные спектакли, балет, работа оркестра, концерты в госпиталях, фронтовые бригады);

легендарный военный парад 7 ноября 1941 г. (самый масштабный, массовый и продолжительный по времени, 25600 бойцов, 178 тысяч гражданского населения, единственная за все годы войны демонстрация трудящихся, единственный воздушный парад, Ворошилов, Калинин, Пуркаев, дипломаты и военные атташе);

первое исполнение Седьмой "Ленинградской" симфонии Шостаковича. Шостакович в Куйбышеве;

информационная столица. Советское информбюро, Центральная студия кинохроники, Левитан, радиоцентр, работа центральных СМИ СССР и иностранных держав в Куйбышеве;

строительство первого магистрального газопровода СССР "Бугуруслан –Похвистнево-Куйбышев" (приказ Сталина, фотографии строительства "газопровода победы");

создание футбольной команды "Крылья Советов".

Свои предложения по темам, которые, по вашему мнению, также должны быть отражены на информационных пилонах, вы можете направить с 6 по 28 мая 2021 года на электронную почту gtd.samara@gmail.com.