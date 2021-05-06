Экосотрудничество: НК НПЗ и СамГТУ будут развивать эковолонтерство

Новокуйбышевский НПЗ выступил с приглашением студентов Самарского государственного технического университета к сотрудничеству над экологическими проектами. От студентов ждут интересных идей, обещая помочь в их реализации. Проекты по защите и улучшению экологической обстановки будут проводиться не только в месте присутствия предприятия – Новокуйбышевске, но и во всем регионе.

Новокуйбышевский НПЗ отмечает в этом году 70-летний юбилей. И большую часть своей истории предприятие укрепляет связи с Самарским государственным техническим университетом. Вуз является для предприятия кузницей кадров и генератором креативных проектов. Учитывая тенденцию современных производств к концепции устойчивого развития, базирующегося на триаде — экономическая, социальная и экологическая составляющие, сотрудничество АО "НК НПЗ" с опорным вузом позволяет внедрять в практику актуальные идеи по всем направлениям, а студентам дает возможность апробировать свои проекты на реальном большом производстве. Особенно дочернее предприятие ПАО НК "Роснефти" сейчас заинтересовано в совместной работе с молодыми специалистами в направлении экологической составляющей, тем более, что СамГТУ выпускает квалифицированные кадры по этой специализации.

На территории присутствия предприятия — в Новокуйбышевске — сложилась непростая ситуация вокруг экологической повестки: с одной стороны — город является промышленным центром, с другой — жители особенно внимательно относятся к экологической составляющей места проживания. Природоохранная тематика, вопросы снижения антропогенного воздействия достаточно сложны и требуют от заинтересованных сторон обладания определенным уровнем компетенций. Пользуясь их недостатком, многие представители общественности пытаются делать на этом себе рекламу, привлекая к себе повышенное внимание населения, создавая вокруг экологической повестки некорректное мнение. Чтобы избежать подобных ситуаций и поддержать активистов в экологических инициативах Новокуйбышевский НПЗ сейчас акцентирует внимание на экологическом просвещении и повышении экологической грамотности населения. Это направление также планируется развивать совместно с профессиональной командой специалистов Технического университета. Экологическое просвещение, креативные проекты по природоохране, организация этих проектов с привлечением активных граждан — задачи, которые будут решаться в сотрудничестве предприятия с вузом.

Начальник окружающей среды НК НПЗ Алексей Савельев рассказал о перспективах будущей совместной работы и задачах, которые ставятся перед эковолонтерами, на закрытие VII Межуниверситетского фестиваля "ВузЭкоФест — 2021".

"Сегодня мы хотим предложить Техническому университету взаимодействие в части развития экодвижения — привлечения студентов, наших молодых специалистов, экологической службы и в целом сотрудников нашего предприятия к реализации совместных экологических проектов, как волонтерских, так и технических мероприятий, а также к разработке новых технологий, которые могут быть реализованы на нашем производстве", — рассказал Алексей Савельев.

Посредником в диалоге предприятия и вуза выступит Экологический клуб СамГТУ "Жизнь", который возглавляет заместитель директора института нефтегазовых технологий Алина Копнина. В рамках работы экоклуба уже есть ряд проектов, показавших свою эффективность, которые, возможно, в скором времени будут внесены в практику НК НПЗ. Конечно, в первую очередь предприятие заинтересовано в поддержке проектов, которые могут быть применены в Новокуйбышевске, но также готовы поддержать любые интересные идеи для региона.

С 2013 года на НК НПЗ реализуется комплексная экологическая программа, направленная на защиту трех экологических составляющих — почву, водные ресурсы и атмосферный воздух. В рамках этой программы были выполнены масштабные технические проекты, позволяющие существенно снизить нагрузку на окружающую среду. Помимо производственных задач НК НПЗ успешно реализует социально-значимые экологические мероприятия: выпускает мальков ценных пород рыб в Волгу, организует раздельный сбор мусора (макулатура, батарейки, пластик), проводит эко-уроки и совместно с Администрацией организует городской экологический фестиваль "ЭкоФест", участвует в федеральных акциях "Вода России", "Зеленая Весна", "День Волги", "Родники Самарской области" и других. В этом году также при поддержке НК НПЗ и ПАО НК "Роснефть" был открыт информационно-просветительский центр при национальном парке "Самарская Лука", что дает хорошие перспективы для эковолонтерства и организации эко-экспедиций по заповедным местам. Для поддержки этого направления предприятию очень нужны профессиональные экоактивысты, которые смогут поддерживать и развивать эти идеи.

"У нас есть проекты, которые мы уже реализуем, и содействие студентов нам поможет. В том числе мы обращаемся к СамГТУ именно как потенциальному генератору новых идей. Все-таки "научные стены" здесь будут большим помощником, ведь собственные силы больше сосредоточены именно на поддержании основного производственного процесса. Всем известно, что Самасркий технический вуз для нашей компании основной поставщик инженерных кадров, но мы сотрудничаем и в части разработки новых природоохранных технологий, новых технических решений, решений по минимизации воздействия на окружающую среду. Точек взаимодействия с вузом у нас много, и мы на этом не останавливаемся и хотим продолжать развивать различные направления", — рассказал Алексей Савельев.

Представительство СамГТУ тоже рассматривает перспективу сотрудничества в рамках экологического направления только с положительной стороны.

"У нашего сотрудничества есть, как минимум, два положительных момента. Первый — это то, что мы нашим студентам можем показать реальную площадку, где могут воплощаться технологические решения; можем показать реальные ситуации — экологические и технологические. Второй момент – те идеи, которые рождаются в студенчестве и в наших научных коллективах тоже имеют свою ценность, имеют свою значимость и как следствие они должны быть воплощены. А кто кроме как производственного партнера-предприятия может помочь реализовать это? Совместное творчество, конечно, позволит и нам и предприятию развиваться в будущем более эффективно" — уверена Алина Копнина.

Сотрудничество НК НПЗ и СамГТУ положительно скажется и на предприятии, и на вузе, но самые большие "бонусы" от этого получит, конечно, экология региона, а соответственно каждый житель Самарской области.