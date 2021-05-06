Строительство обхода Тольятти в Самарской области идет по графику

В Самарской области продолжается строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа –Западный Китай". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новая магистраль, протяженностью почти 100 километров пройдет по территории трех муниципальных районов губернии. На сегодняшний день дорожники приступили к работам на всех четырех этапах строительства новой магистрали.

"На всем направлении трассы, которое составляет почти 100 км, по территории Самарской области, будет организовано три съезда — заезда. Первый съезд-заезд на федеральной трассе М-5, в районе села Зеленовка, второй на региональной дороге Тольятти-Ягодное, непосредственно около города Тольятти и третий - на подъезде к Ульяновской трассе. Все пересечения с региональными и муниципальными автомобильными дорогами будут в разных уровнях, в зависимости от рельефа. Либо основной ход пройдет верхом, либо второстепенная дорога", — рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин.

По проекту, кроме моста через реку Волга, протяженностью 3,7 км, предусмотрено строительство 37 искусственных сооружений. Так, только на территории Ставропольского района, в рамках II этапа строительства обхода г. Тольятти будет построено 13 мостовых сооружений.

Сейчас именно в Ставропольском районе развернулись самые масштабные работы.

Протяженность строящегося участка автодороги составит 35,45 км. Путепроводы возведут через а/д "Тольятти-Ташелка" (Санчелеевского шоссе) и в створе существующих дорог "Тольятти-Ягодное", Тольятти-Хрящевка, "СНТ "Березка" — СНТ "Строитель", "Тольятти-кирпичный завод ПАО "ТОАЗ".

На пересечении обхода г. Тольятти и "Тольятти-Ягодное" построят развязку по типу неполного клеверного листа с двумя съездами.

Остальные путепроводы обеспечат пропуск существующих полевых дорог в составе основного хода строящейся автомобильной дороги обхода г. Тольятти.

Кроме того, подрядная организация обустроит постоянные и временные технологические дороги и монтажные проезды, по которым будет осуществляться доставка строительных материалов, для обеспечения сохранности существующих местных дорог — это обязательная часть инженерно-технической подготовки к строительным работам.

"Вместе с представителями Самарской области специалисты "Автобана" составляют и подписывают акты обследования автомобильных дорог и дефектные ведомости, в которых самым подробным образом описаны протяженность, особенности и состояние местных дорог. И каждую трещину или выбоину, которая не указана в ведомости, мы будем ремонтировать за собственный счет — в холдинге на это предусмотрена отдельная статья расходов. При необходимости ремонтировать местную дорогу мы будем, не дожидаясь окончания строительства, в процессе реализации проекта, чтобы местным жителям не приходилось три года ездить по выбоинам и трещинам", — заверил Антон Гурьянов, руководитель проекта "Обход Тольятти".

Также, помимо восстановления дорожных покрытий, подрядная организация после завершения строительства проведет компенсационное озеленение, рекультивацию почвы и другие компенсационные мероприятия.

Напомним, в результате работы, проведенной губернатором Дмитрием Азаровым проект "Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу" включили в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", инициированный Президентом страны Владимиром Путиным.

Реализация проекта скоростной автомагистрали на территории Самарской области придаст региону импульс к ускоренному развитию, созданию новых рабочих мест как в дорожной отрасли, так и в смежных отраслях: автомобилестроении, нефтехимии, электроники, транспорта, логистики, сфере услуг и других. Ускорятся транзитные перевозки, обновится инфраструктура на территориях, прилегающих к трассе. Существенный стимул к развитию получит бизнес, в том числе малое и среднее предпринимательство.

С учетом географического расположения ОЭЗ "Тольятти" и технопарка "Жигулевская долина", строительство этого крупнейшего инфраструктурного объекта имеет особенное значение для нашей области.