В Самаре 9 мая усилят работу общественного транспорта для вывоза горожан после фейерверка

9 мая 2021 года по окончании праздничного фейерверка, который начнется в 22:00 на IV очереди набережной Волги, для вывоза зрителей будет предоставлен дополнительный общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как сообщает Департамент транспорта Администрации Самары, подвижной состав будет подан уже к 21:45:

автобусы — на участок по Северо-Восточной магистрали от Софийского собора в направлении улицы Ново-Садовой;

трамваи — на проспект Ленина от улицы Челюскинцев до улицы Полевой.

Также обращаем внимание горожан на то, что режим работы метро скорректирован: до 00:30 10 мая 2021 года будут функционировать станции "Алабинская" и "Российская".

Артиллерийский салют и праздничный фейерверк над акваторией Волги станут кульминацией празднования в Самаре 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Во время представления предусмотрено 30 залпов из 122-мм орудий Д-30 и свыше 600 фейерверков "Вега" и "Ассоль" из салютных установок. В обеспечении проведения мероприятия задействуют порядка 10 единиц военной техники и 30 военнослужащих.

Начало в 22:00 (IV очередь самарской набережной).

Будет организован контроль за соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.