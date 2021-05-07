В Самаре 9 мая усилят работу общественного транспорта для вывоза горожан после фейерверка

9 мая 2021 года по окончании праздничного фейерверка, который начнется в 22:00 на IV очереди набережной Волги, для вывоза зрителей будет предоставлен дополнительный общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Как сообщает Департамент транспорта Администрации Самары, подвижной состав будет подан уже к 21:45:
- автобусы — на участок по Северо-Восточной магистрали от Софийского собора в направлении улицы Ново-Садовой;
- трамваи — на проспект Ленина от улицы Челюскинцев до улицы Полевой.
Также обращаем внимание горожан на то, что режим работы метро скорректирован: до 00:30 10 мая 2021 года будут функционировать станции "Алабинская" и "Российская".
Артиллерийский салют и праздничный фейерверк над акваторией Волги станут кульминацией празднования в Самаре 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Во время представления предусмотрено 30 залпов из 122-мм орудий Д-30 и свыше 600 фейерверков "Вега" и "Ассоль" из салютных установок. В обеспечении проведения мероприятия задействуют порядка 10 единиц военной техники и 30 военнослужащих.
Начало в 22:00 (IV очередь самарской набережной).
Будет организован контроль за соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".