Дмитрий Азаров: "У "Крыльев Советов" давно не было такой команды"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил матч "Крылья Советов" — "Краснодар-2", в котором самарцы разгромили гостей со счетом 6:0. После игры состоялась церемония вручения кубка первенства ФНЛ.

Поздравляя "Крылья", которые в этом сезоне сыграли 41 матч и одержали 31 победу, Uлава региона отметил роль болельщиков и поблагодарил их за горячую поддержку клуба. "И во время побед, и во время непростой для команды ситуации болельщики были рядом, были настоящим "двенадцатым игроком". Спасибо!", — обратился Дмитрий Азаров к присутствующим на трибунах.

Губернатор отметил, что, как и все болельщики, гордится "Крыльями Советов", одержавшими триумфальную победу.

"Я счастлив, что команда с таким результатом, с такой игрой победно выходит в высший дивизион российского футбола. Давно не было такой команды. Команды, которая проявила характер, показала прекрасную игру, которая была настоящей командой победителей. Мы верили, мы знали, что победим, и это случилось!", — отметил глава региона.

Также Дмитрий Азаров заверил, что приложит максимум усилий, чтобы помочь команде урегулировать все вопросы с Российским футбольным союзом (РФС) и пройти лицензирование.

"Хочу сказать, что все рекомендации, которые мы получили от РФС, понятны. В том числе, прозвучало, что у клуба есть долги, но я напомню, что эти долги имеют многолетнюю историю: набрали кредитов, купили дорогих игроков, и тогда команда "вспыхнула". Но это — не наш путь. Мы должны работать над тем, чтобы команда набирала обороты, очки, рассчитывая на свои силы, — подчеркнул глава региона. — Верю, что для парней эта команда также дорога, как для всех самарских болельщиков, что для них "Крылья Советов" — не просто словосочетание. Они — вольные люди, им решать. Но я хотел бы, чтобы они сами принимали решение, а не кто-то это делал за них. Я очень надеюсь, что клуб, какой он есть сейчас, сохранится. Во всяком случае, я все для этого сделаю".