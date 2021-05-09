В понедельник, 10 мая, в Самарской области местами пройдут дожди, сообщается на сайте Приволжского УГМС.

В ночь на понедельник прогнозируется переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха 10…15 °C при восточном ветре 7-12 м/с. Днем сохранятся эти же метеоусловия, но воздух прогреется до 22…27 °C, по западу - до 17°C.

11 мая сохранится переменная облачность и та же температура воздуха. Ветер сменится на северо-восточный скоростью 7-12 м/с. Прогноз и на ночь, и на день - "преимущественно без осадков".