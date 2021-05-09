В Самаре прошел Парад Победы

На площади Куйбышева в Самаре прошел военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В параде приняли участие личный состав 2-й гвардейской общевойсковой армии, соединений и воинских частей Центрального военного округа, Росгвардии, ФСИН и МЧС, представители Юнармии.

Открыл парадный марш Сводный военный оркестр Самарского гарнизона под управлением майора Вячеслава Ворушилова. На площади Куйбышева в этот день прозвучали марши, под которые в 1945 г. победно шли наши войска из поверженного Берлина, а также произведения современных композиторов и, конечно же, знаменитый марш "Прощание славянки".

Ровно в 10:00 под бой курантов на площадь Куйбышева вступила Знамённая группа с государственным флагом Российской Федерации и Знаменем Победы - на самарском параде традиционно была представлена официальная копия боевого полотнища, водружённого над рейхстагом.

Командующий парадом гвардии полковник Павел Олексюк и принимающий парад командующий 2-й Гвардейской Краснознаменной армией, гвардии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин объехали парадные расчёты и поздравили войска с праздником Великой Победы.

С 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне жителей региона поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Это самый дорогой, самый близкий, поистине святой для каждого из нас праздник. В нём — бессмертный подвиг фронтовиков и тружеников тыла, священная память о погибших на фронтах и замученных в плену, бесконечная благодарность и уважение к поколению, освободившему мир от фашизма", — обратился к землякам глава региона.

Губернатор отметил, что память о героях жива в каждой семье: в школьных музеях, собранных по крупицам руками поисковиков, в глазах волонтеров, в книгах и песнях, в суровой тишине мемориалов, в святой акции "Бессмертный полк". "Память жива в каждом из нас. И пока есть она — есть и наш народ. Есть Россия", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил о том, какой вклад внесли в разгром ненавистного врага жители нашей области. Полмиллиона наших земляков ушли на войну. Почти каждый второй не вернулся с фронтов. 233 человека за свои подвиги удостоились звания Героя Советского Союза, 36 — стали полными кавалерами ордена Славы.

Нашему региону в годы войны была доверена особая миссия — Куйбышевская область была кузницей оружия Победы, а сам Куйбышев — запасной столицей страны. В кратчайшие сроки здесь было развёрнуто производство военной техники, оружия, боеприпасов. Собранные у нас знаменитые штурмовики сыграли важнейшую роль в разгроме фашистских захватчиков. Недаром наш легендарный Ил-2, возведенный на постамент, стал визитной карточкой и одним из символов Великой Победы. Здесь, на Волжских берегах, была изготовлена каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд.

Признанием выдающихся заслуг запасной столицы страны стало почетное звание "Город трудовой доблести", присвоенное Самаре Указом президента Владимира Владимировича Путина. В этом году Самара впервые встретила День Победы в официальном статусе "Город трудовой доблести".

"Дорогие ветераны! Земной поклон за все, что вы сделали для всех нас, за всё, что вы сделали для Победы, для восстановления и развития страны. Любим, гордимся, дорожим вами! Здоровья вам, долголетия, счастья, мира в кругу родных и близких людей. Ваш пример всегда будет для нас мерилом патриотизма, мужества, силы духа", — сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к поколению победителей, всем тем, кто своим трудом, мужеством, отвагой приближал Великую Победу.

С Днём Победы жителей региона поздравил и командующий 2-й гвардейской Краснознаменной армией Андрей Колотовкин. Он призвал помнить о тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны: "С каждым годом время уносит нас от светлого майского дня 1945 года, но память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость нашей Родины и всей Европы, никогда не померкнет в наших сердцах. Она передается и будет передаваться от поколения к поколению, от родителей к детям, от сердца к сердцу".

"Дорогие наши ветераны, я горд и счастлив, что живу в одно время с вами. Трудно подобрать слова, которые смогли бы выразить всю ту благодарность, то безмерное уважение и любовь, которую мы испытываем к героическому поколению победителей. Спасибо за Победу! Здоровья вам на долгие годы! Именно в вашу честь сегодня военный парад и праздничный салют!" — поблагодарил ветеранов за их подвиг Андрей Колотовкин.

Основу парадного расчёта, посвященного 76-й годовщине Великой Победы, составили соединения и воинские части 2-й гвардейской дважды Краснознаменной общевойсковой армии Центрального военного округа. Округ является преемником трёх военных округов: Сибирского, Уральского и Приволжского. Штаб Приволжского военного округа в разные годы с 4 мая 1918 по 2001 годы находился в Самаре. С началом и в ходе Великой Отечественной войны было сформировано 9 общевойсковых армий, 132 дивизии, 65 отдельных полков, 253 отдельных батальона. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1974 году Приволжский военный округ был награжден Орденом Красного Знамени.

По главной площади губернии в 76-й День Победы прошли действующие воинские подразделения, в рядах которых Кавалеры Орденов и медалей, отличники боевой подготовки — гордость Вооружённых Сил России! Всего в военном параде приняли участие 27 парадных расчётов общей численностью 2090 человек из числа военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и силовых структур.

Торжественное прохождение военной техники открыл легендарный танк Т-34. Боевая машина образца 1941 года. Всего в механизированной колонне прошло 63 единицы военной техники. Это современные образцы, стоящие на вооружении ВС России. Среди них: БТР-82А, Т-72Б3, БМП-2М, УАЗ "Пикап", Урал-4320 с МТ-12 "Рапира", Урал-4320 с Д-30 "Молот", 2С19М1 "МСТА-С", 9П78-1 "Искандер", 9Т250-1"Искандер", Р-149МА1, Р-431, ГАЗ-2330 "Тигр". Впервые на самарском параде были представлены зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", военно-медицинский автомобиль "Линза" на базе броневика "Тайфун-К", поступивший на вооружение в 2020 году, бронеавтомобиль КамАЗ-63968 "Тайфун".

Из Оренбургской области для прохождения в составе парадной транспортной колонны были доставлены ракетный комплекс "Искандер-М" и реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", преемница легендарной "Катюши", и 9П-140 "Ураган".

Для демонстрационного пролёта была привлечена авиация. Над Самарой пролетели вертолёты Ми-2, единственный в истории советских и российских ВВС истребитель, официально именуемый "воздушным кораблём" — МиГ-31, а также российские многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.

Торжественный парад продолжила техника военных лет. В марше приняли участие легендарные машины и вооружение времён Великой Отечественной войны. Легендарные полуторки, ЗИСы, Виллисы. Многие из этих машин до сих пор имеют повреждения от пуль и снарядов, полученные в ходе боевых действий. Техникой управляли энтузиасты военно-патриотических клубов Самарской области, своими руками по деталям восстанавливающие раритеты. На параде были представлены американские джипы "Бантам", которые использовались на фронтах для передвижения охраны маршала Жукова. Всего в исторической части парада приняли участие восемь парадных расчётов общей численностью 424 человека. В механизированную колонну вошли 57 единиц раритетной техники.

По окончании Парада Победы на площади Куйбышева состоялось прямое включение из Москвы. С главной площади страны к гражданам страны обратился Президент России Владимир Путин.

Продолжением военного парада, посвящённого празднованию 76-й годовщины Великой Победы, стало масштабное онлайн-шествие "Бессмертный полк". Более 21 тысячи заявок (по состоянию на 8 мая) поступило от жителей Самарской области на участие в беспрецедентной акции Памяти. Подать заявку на участие в онлайн-шествие можно было до 12:00 9 мая. Ровно в 15:00 в эфире телеканалов "Самара 24", "Губерния", "Самара — ГИС", "Тольятти 24", в эфирах муниципальных телекомпаний (Чапаевск, Отрадный, Жигулёвск, Сызрань, Борский район и др.), в пабликах "Самарская область" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", социальных сетях муниципальных СМИ, а также на экранах, установленных на площади Куйбышева, площади Славы, на экранах мультимедийного комплекса на склоне к Волге у площади Славы стартует прямой эфир онлайн-шествия "Бессмертный полк".

Самый востребованный в российском обществе массовый идеологический проект второй год проходит в формате онлайн. По сравнению с акцией в прошлом году, в этот раз в её проведение внесены некоторые коррективы. Если в 2020-м трансляция "Бессмертного полка" продолжалась более 20 суток, то сейчас ее потоки разбиты по регионам, таким образом, можно было увидеть героя именно в том городе, где его зарегистрировал участник.

Офлайн-шествие "Бессмертного полка" в этом году может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация. "Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы сможем организовать шествие "Бессмертный полк России", — выразила надежду сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Финальным аккордом 76-го Дня Великой Победы станет артиллерийский салют и праздничный фейерверк над Волгой. Во время этого представления в 22.00 будет произведено 30 залпов из 122-мм орудий Д-30 и выпущено в небо свыше 600 фейерверков "Вега" и "Ассоль" из салютных установок. В обеспечении проведения мероприятия будет задействовано около 30 военнослужащих и 10 единиц военной техники.