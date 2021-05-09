Участник самарского Парада Победы: "Эти минуты на площади я не забуду"

В воскресенье, 9 мая, в Самаре прошел Парад Победы. Корреспондент портала "Волга Ньюс" пообщался со зрителями и участниками парада.

"Я каждый год включала телевизор 9 мая, чтобы посмотреть парад в Москве. Мечтала попасть на площадь Куйбышева и увидеть парад вживую. Сегодня у меня получилось. Я под огромным впечатлением, это такая мощь, не передать словами", — поделилась впечатлениями зрительница Мария.

Также присутствовавшая на трибунах Наталья, зрительница отметила хорошую организацию: "Впечатлила чёткость и слаженность участников, техника. Парад вызывает гордость за страну, за людей. У нас есть возможность сказать "Спасибо" тем людям, которые сражались за наше будущее, об этом никогда нельзя забывать".

В Самаре прошел Парад Победы На площади Куйбышева в Самаре прошел военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В параде приняли участие личный состав 2-й гвардейской общевойсковой армии, соединений и воинских частей Центрального военного округа, Росгвардии, ФСИН и МЧС, представители Юнармии.

Это так интересно, я сегодня первый раз участвовал в параде, — говорит Андрей, служащий в артиллерии. — Мы очень много тренировались, ходили на репетиции. Это того стоило, правда. Эти минуты на площади я не забуду".

Еще один участник парада — Максим — рассказал, что уже четвертый год марширует по площади Куйбышева. "Каждый раз как первый. Всё равно переживаешь, волнуешься, — поделился он. — Но мы сегодня молодцы, собрались и прошли очень слаженно. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех людей с праздником Великой Победы. Спасибо за сегодняшний день и за мирное небо над головой!"