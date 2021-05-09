Участник самарского Парада Победы: "Эти минуты на площади я не забуду"

В воскресенье, 9 мая, в Самаре прошел Парад Победы. Корреспондент портала "Волга Ньюс" пообщался со зрителями и участниками парада.
"Я каждый год включала телевизор 9 мая, чтобы посмотреть парад в Москве. Мечтала попасть на площадь Куйбышева и увидеть парад вживую. Сегодня у меня получилось. Я под огромным впечатлением, это такая мощь, не передать словами", — поделилась впечатлениями зрительница Мария.
Также присутствовавшая на трибунах Наталья, зрительница отметила хорошую организацию: "Впечатлила чёткость и слаженность участников, техника. Парад вызывает гордость за страну, за людей. У нас есть возможность сказать "Спасибо" тем людям, которые сражались за наше будущее, об этом никогда нельзя забывать".
Это так интересно, я сегодня первый раз участвовал в параде, — говорит Андрей, служащий в артиллерии. — Мы очень много тренировались, ходили на репетиции. Это того стоило, правда. Эти минуты на площади я не забуду".
Еще один участник парада — Максим — рассказал, что уже четвертый год марширует по площади Куйбышева. "Каждый раз как первый. Всё равно переживаешь, волнуешься, — поделился он. — Но мы сегодня молодцы, собрались и прошли очень слаженно. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех людей с праздником Великой Победы. Спасибо за сегодняшний день и за мирное небо над головой!"
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".