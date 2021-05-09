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Общество

"Бессмертный полк" уже стартовал в восточных регионах России

9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Шествие "Бессмертного полка онлайн" стартовало в самых восточных регионах России. Из-за технических сложностей в обработке анкет не все авторы заявок получили уведомления об их одобрении и времени прохождения героев в онлайн-шествии "Бессмертного полка".

Организаторы приносят свои извинения и сообщают, что найти трансляцию со своими близкими и временем их прохождения в шествии можно на сайте проекта https://2021.polkrf.ru/ сразу после начала трансляции онлайн-шествия, в указанном при регистрации регионе появится возможность найти своего героя по фамилии через поисковую строку в верхней части экрана. Также поиском можно воспользоваться при просмотре трансляции в приложениях "Бессмертного полка" в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Напоминаем, что если заявка не прошла модерацию до 7 мая, то после утверждения её герои пройдут в строю "Бессмертного полка онлайн" 10-11 мая.

Уже через несколько часов, ровно в 15:00 по местному времени, в эфире телеканалов "Самара 24", "Губерния", "Самара — ГИС", "Тольятти 24", в эфирах муниципальных телекомпаний (Чапаевск, Отрадный, Жигулёвск, Сызрань, Борский район и др.), в пабликах "Самарская область" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", социальных сетях муниципальных СМИ, а также на экранах, установленных на площади Куйбышева, площади Славы, на экранах мультимедийного комплекса на склоне к Волге у площади Славы стартует прямой эфир онлайн-шествия "Бессмертный полк".

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