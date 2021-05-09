"Бессмертный полк" уже стартовал в восточных регионах России

Шествие "Бессмертного полка онлайн" стартовало в самых восточных регионах России. Из-за технических сложностей в обработке анкет не все авторы заявок получили уведомления об их одобрении и времени прохождения героев в онлайн-шествии "Бессмертного полка".
Организаторы приносят свои извинения и сообщают, что найти трансляцию со своими близкими и временем их прохождения в шествии можно на сайте проекта https://2021.polkrf.ru/ сразу после начала трансляции онлайн-шествия, в указанном при регистрации регионе появится возможность найти своего героя по фамилии через поисковую строку в верхней части экрана. Также поиском можно воспользоваться при просмотре трансляции в приложениях "Бессмертного полка" в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".
Напоминаем, что если заявка не прошла модерацию до 7 мая, то после утверждения её герои пройдут в строю "Бессмертного полка онлайн" 10-11 мая.
Уже через несколько часов, ровно в 15:00 по местному времени, в эфире телеканалов "Самара 24", "Губерния", "Самара — ГИС", "Тольятти 24", в эфирах муниципальных телекомпаний (Чапаевск, Отрадный, Жигулёвск, Сызрань, Борский район и др.), в пабликах "Самарская область" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", социальных сетях муниципальных СМИ, а также на экранах, установленных на площади Куйбышева, площади Славы, на экранах мультимедийного комплекса на склоне к Волге у площади Славы стартует прямой эфир онлайн-шествия "Бессмертный полк".
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".