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Преступления Происшествия

В Приволжском районе задержаны двое мужчин за незаконный вылов рыбы

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском районе сотрудники полиции пресекли незаконную добычу плотвы и окуня. В районе села Кашпир они задержали двух 36-летних жителей Самары, которые на берегу плотины между протоком реки Волга и озером Долгое ловили рыбу, используя запрещенные снасти.

Общая сумма ущерба составила более 11 тыс. рублей.

Задержанные пояснили, что знали о запрете на вылов рыбы в весенний нерестовый период, однако преступили закон. По информации полицейских, мужчины не работают, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

В настоящее время в отношении обоих подозреваемых возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренных статьей 256 Уголовного кодекса РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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