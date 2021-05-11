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Общество

Из-за порыва на ул. Ново-Садовой ограничено движение транспорта

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в связи с коммунальной аварией временно ограничено движение по улицам Ново-Садовой - Советской Армии, сообщает городской дептранс.

Фото: департамент транспорта Самары

"В город прямой ход. Движение транспорта осуществляется по дублеру", - говорится в сообщении. 

Напомним, в понедельник, 10 мая, утром на участке ул. Ново-Садовой произошла коммунальная авария. На месте работает СКС по аварийной схеме. 

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