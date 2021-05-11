Из-за порыва на ул. Ново-Садовой ограничено движение транспорта

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В Самаре в связи с коммунальной аварией временно ограничено движение по улицам Ново-Садовой - Советской Армии, сообщает городской дептранс.

Фото: департамент транспорта Самары