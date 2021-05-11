У самарского наркодилера изъяли почти 4 кг героина

В пятницу, 7 мая, сотрудники ГУ МВД провели в Самаре операцию по изъятию крупной партии наркотиков, пишет "КП-Самара".

Как пишет издание, правоохранители работали в половине второго ночи, чтобы застать наркодиллера врасплох.

При осмотре его жилья на 6 просеке изъяли более 500 свертков, перемотанных скотчем, плюс тряпичные свертки с неизвестным веществом внутри. Согласно экспертизе, в пакетиках, свертках и тряпицах лежал героин общей массой более 3,9 кг.

Подозреваемый ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Это гражданин России, ему 30 лет, он не женат, официально нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере.