"Балтика-Самара" увеличит долю "зеленого" топлива

"Балтика" инвестировала в технологию осушки биогаза, который получает с очистных сооружений завода в Самаре. Это позволит увеличить выработку биотоплива и повысить долю альтернативной энергии в общем объеме потребления топлива самарской пивоварней. Сейчас биогаз замещает филиалу примерно 10% закупок природного газа.

"Балтика-Самара" использует биогаз с 2007 года — с запуска биологических очистных сооружений (БОС) филиала. Очистные сооружения "Балтики" — уникальный комплекс по многоступенчатой очистке сточных вод пивоваренного производства. Так как в производстве пива используется зерно и хмель, в стоках преобладают органические соединения, и комплекс предполагает биологическую очистку: стоки подаются в метантенки — ёмкости, в которых бактерии (анаэробный активный ил) расщепляют и перерабатывают остатки продуктов пивоварения. Побочным продуктом такой работы бактерий является биогаз, который направляется в котельную пивоварни.

Технология осушки позволит повысить безопасность и объем использования биогаза, который пивовары получают с биологических очистных сооружений завода. Из-за содержания влаги его нельзя смешивать с природным газом, который в зимний период имеет температуру ниже нуля. Осушка позволит решить эту проблему и использовать технологию круглый год, увеличив объем использования биогаза в общем объеме потребления топлива пивоварней примерно на 2%.

Оборудование системы осушки приобретено у HRS Heat Exchangers — одной из ведущих компаний, специализирующихся в сфере теплообменных процессов и энергоэффективности. В закупку и установку оборудования филиал инвестировал более 5,2 млн рублей.

Повышение энергоэффективности и увеличение доли возобновляемых источников энергии на пивоварнях — задачи программы устойчивого развития "Балтики", одна из целей которой — Ноль углеродного следа для пивоваренных производств и сокращение СО2 готовой продукции по всей цепочке — "от поля до бокала".

С 2015 г., который выбран компанией как базовый, "Балтика" на 8% снизила углеродный след пивоварен, сократила удельное потребление электричества на 10%. Кроме технологии получения и использования биогаза, в Самаре также внедрен драйкулинг, позволяющий охлаждать пиво в процессе производства с помощью холодного атмосферного воздуха, а не энергоемких компрессоров.

"Пивоваренная отрасль — не главный источник глобального потепления, но мы считаем необходимым самим принимать действия в области защиты окружающей среды и вдохновлять на подобные меры других, — комментирует Сергей Щекин, директор дивизиона операционной деятельности в регионе "Урал-Поволжье" пивоваренной компании "Балтика", часть Carlsberg Group. — Мы рады, что наши потребители разделяют наши ценности и поддерживают экологические инициативы компании — например, сдают упаковку на переработку. Глобальные вызовы касаются каждого, и вместе мы сможем изменить подход к природным ресурсам с потребительского на более ответственный и внести свой вклад в сохранение природы".

В прошлом году "Балтика" запустила СО2-мониторинг посевов пивоваренного ячменя, обеспечила сбор и переработку почти 158 000 т отходов упаковки. Пивовары также реализуют пилотные проекты по переводу автопарка компании на метан и электричество: переоборудуют грузовой транспорт и закупают электропогрузчики. Первая партия электрических погрузчиков уже поступила на склад "Балтики-Самара" в феврале 2021 года. Это позволит сократить экослед логистических операций. Также "Балтика" обновляет парк холодильников, закупая те, что отвечают "зеленым" стандартам и экологично охлаждают пиво в торговых точках и барах (работают на пропане, а не фреоне, используют LED-освещение и EMS для оптимальных энергорежимов).