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Пищевая промышленность АПК и пищепром

"Балтика-Самара" увеличит долю "зеленого" топлива

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Балтика" инвестировала в технологию осушки биогаза, который получает с очистных сооружений завода в Самаре. Это позволит увеличить выработку биотоплива и повысить долю альтернативной энергии в общем объеме потребления топлива самарской пивоварней. Сейчас биогаз замещает филиалу примерно 10% закупок природного газа.

Фото: предоставлено компанией "Балтика"

"Балтика-Самара" использует биогаз с 2007 года — с запуска биологических очистных сооружений (БОС) филиала. Очистные сооружения "Балтики" — уникальный комплекс по многоступенчатой очистке сточных вод пивоваренного производства. Так как в производстве пива используется зерно и хмель, в стоках преобладают органические соединения, и комплекс предполагает биологическую очистку: стоки подаются в метантенки — ёмкости, в которых бактерии (анаэробный активный ил) расщепляют и перерабатывают остатки продуктов пивоварения. Побочным продуктом такой работы бактерий является биогаз, который направляется в котельную пивоварни.

Технология осушки позволит повысить безопасность и объем использования биогаза, который пивовары получают с биологических очистных сооружений завода. Из-за содержания влаги его нельзя смешивать с природным газом, который в зимний период имеет температуру ниже нуля. Осушка позволит решить эту проблему и использовать технологию круглый год, увеличив объем использования биогаза в общем объеме потребления топлива пивоварней примерно на 2%.

Оборудование системы осушки приобретено у HRS Heat Exchangers — одной из ведущих компаний, специализирующихся в сфере теплообменных процессов и энергоэффективности. В закупку и установку оборудования филиал инвестировал более 5,2 млн рублей. 

Повышение энергоэффективности и увеличение доли возобновляемых источников энергии на пивоварнях — задачи программы устойчивого развития "Балтики", одна из целей которой — Ноль углеродного следа для пивоваренных производств и сокращение СО2 готовой продукции по всей цепочке — "от поля до бокала".

С 2015 г., который выбран компанией как базовый, "Балтика" на 8% снизила углеродный след пивоварен, сократила удельное потребление электричества на 10%. Кроме технологии получения и использования биогаза, в Самаре также внедрен драйкулинг, позволяющий охлаждать пиво в процессе производства с помощью холодного атмосферного воздуха, а не энергоемких компрессоров.

"Пивоваренная отрасль — не главный источник глобального потепления, но мы считаем необходимым самим принимать действия в области защиты окружающей среды и вдохновлять на подобные меры других, — комментирует Сергей Щекин, директор дивизиона операционной деятельности в регионе "Урал-Поволжье" пивоваренной компании "Балтика", часть Carlsberg Group. — Мы рады, что наши потребители разделяют наши ценности и поддерживают экологические инициативы компании — например, сдают упаковку на переработку. Глобальные вызовы касаются каждого, и вместе мы сможем изменить подход к природным ресурсам с потребительского на более ответственный и внести свой вклад в сохранение природы".

В прошлом году "Балтика" запустила СО2-мониторинг посевов пивоваренного ячменя, обеспечила сбор и переработку почти 158 000 т отходов упаковки. Пивовары также реализуют пилотные проекты по переводу автопарка компании на метан и электричество: переоборудуют грузовой транспорт и закупают электропогрузчики. Первая партия электрических погрузчиков уже поступила на склад "Балтики-Самара" в феврале 2021 года. Это позволит сократить экослед логистических операций. Также "Балтика" обновляет парк холодильников, закупая те, что отвечают "зеленым" стандартам и экологично охлаждают пиво в торговых точках и барах (работают на пропане, а не фреоне, используют LED-освещение и EMS для оптимальных энергорежимов).

ООО "Пивоваренная компания "Балтика" — один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в России. Компания управляет 8 заводами в России. "Балтика" — важная часть Carlsberg Group и ее бизнеса в регионе Центральная и Восточная Европа, к которому относятся 13 стран, включая Россию. ООО "Пивоваренная компания "Балтика" — ведущий экспортер российского пива. "Балтика" поставляет продукцию в более чем 75 стран мира. Благодаря качеству мирового уровня бренды компании удостоены более 670 российских и международных наград на профессиональных и потребительских конкурсах.

Филиал ООО "Пивоваренная компания "Балтика" — "Балтика-Самара" — одно из ведущих предприятий пищевой промышленности Поволжья. Построен в 2003 году. Производственная мощность предприятия составляет 6,5 млн гл пива в год. Филиал выпускает более 50 марок пива региональных, федеральных и лицензионных брендов, включая такие как "Балтика 3", "Балтика 7", "Балтика 9", "Балтика Кулер", Zatecky Gus, Tuborg, Carlsberg. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, входит в число крупных работодателей. Продукция предприятия поставляется в регионы Поволжья (Татарстан, Башкортостан, Чувашию, Ульяновскую, Саратовскую, Пензенскую области и т. д.), Урала (Челябинская, Свердловская, Тюменская и т. д.), Сибири (Омская, Новосибирская области), Юга (Ростовская, Астраханская области и т. д.), а также экспортируется в Казахстан и страны Средней Азии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:06 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:04 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.

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