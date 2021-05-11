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Общество

День Победы живет в сердце каждого нефтяника Сызранского НПЗ

СЫЗРАНЬ. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Среди всех красных дат календаря 9 Мая — самая дорогая каждому россиянину. Но вдвойне она значима для нефтяников Сызранского НПЗ (дочернее предприятие НК "Роснефть). Рожденный в годы Великой Отечественной войны завод свою первую продукцию отправил в Сталинград, где шло крупнейшее и решавшее исход всей войны сражение.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Около миллиона тонн топлива дал стране в военное лихолетье СНПЗ. Люди работали сутками, чтобы обеспечить выполнение заказа Родины. А потом были годы ударных пятилеток, шло восстановление разрушенного народного хозяйства, и коллектив брал на себя повышенные обязательства по выпуску продукции и с честью их выполнял.

Каждый год, готовясь к празднованию Победы, с особым чувством признательности заводчане стараются окружить своих ветеранов теплом и заботой. Их все меньше, и больнее сжимается сердце от горечи утраты.

Накануне праздника все ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории, а также труженики тыла, бывшие работники СНПЗ, получили подарочные наборы и денежные выплаты. Второй год подряд нефтяная компания "Роснефть" компенсирует участникам войны и приравненным к ним категориям ветеранов и труженикам тыла расходы на жилищно-коммунальные услуги. В конце мая в заводском профилактории "Свежесть" пройдет ветеранский заезд, дающий пожилым людям возможность не только поправить здоровье, но и вспомнить молодость в кругу бывших коллег.

Непрерывное производство продолжает работать в ежедневном режиме. 9 Мая каждый заводчанин, пришедший на праздничную вахту, получил на проходной георгиевскую ленточку. Нефтяники возложили цветы к памятнику маршалу Победы — Георгию Жукову.

В полдень, по традиции, торжества продолжились в ФОК "Надежда". Духовой оркестр Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков исполнял песни военных лет, которые лились над зеленеющей площадкой и создавали праздничную атмосферу, выступали артисты, работали творческие мастерские и городок с подвижными играми советской эпохи для всех возрастов. Большой интерес вызвал лазерный тир и тематические фотозоны с моментальным фото. Курсанты СВВАУЛ дали мастер-классы по разборке-сборке автомата. Всех участников праздника угощали фронтовой кашей с пылу-жару из полевой кухни и горячим чаем.

Для ветеранов, которые в связи с ограничениями не смогли стать почетными гостями заводского праздника в честь Дня Победы, была организована прямая трансляция с праздничной площади. Они получили поздравления в онлайн-режиме и посмотрели концерт.

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