16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области пройдут масштабные антитеррористические мероприятия Виктор Кудряшов: Нужно добиваться по линии ТФОМС возмещения расходов самарским больницам В Самарской области вопросы переселения из аварийного жилья и предоставления квартир детям-сиротам будут решаться комплексно В регионе принимают меры для недопущения картельных сговоров на фармрынке Опыт Самарской области по цифровой трансформации госуслуг оценили участники форума

Облправительство Власть и политика

В Самарской области пройдут масштабные антитеррористические мероприятия

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области во всех социальных учреждениях и местах массового пребывания граждан пройдут антитеррористические мероприятия. Такое решение было принято во вторник, 11 мая, на оперативном совещании в правительстве региона.

Оперативное совещание началось с минуты молчания в связи с трагическими событиями в Казани. Напомним, утром 11 мая в одной из казанских школ произошла стрельба. По предварительным данным, туда зашли двое неизвестных с оружием и открыли огонь. Они убили несколько восьмиклассников и учителя. Более десяти детей получили ранения.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министерству образования и науки Самарской области совместно с главами муниципальных образований, а также ректорам вузов провести комплексную проверку соблюдения мер безопасности в образовательных организациях области.

По поручению губернатора проверки соблюдения мер безопасности пройдут в школах, детских садах, вузах и ссузах региона, а также учреждениях дополнительного образования.

Подобные проверки также пройдут во всех учреждениях социальной сферы и местах массового пребывания граждан. Все уполномоченные ведомства проведут совместные тренировки по реагированию на террористические угрозы.

"Эта страшная трагедия — повод ещё раз задуматься о тех мерах безопасности, которые мы применяем в наших образовательных учреждениях, — подчеркнул первый вице-губернатор. — Необходимость проверок касается не только учреждений образования, но и всех учреждений социальной сферы, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, центров занятости, всех мест, где собираются люди. Мы обязательно должны провести на этих объектах проверки и тренировки на предмет реагирования в подобных ситуациях".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Dmitry Lakotsenin 13 августа 2015 15:32 Прокуратура потребовала от минлесхоза поставить на кадастровый учет памятники природы

Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6