В Самарской области пройдут масштабные антитеррористические мероприятия

В Самарской области во всех социальных учреждениях и местах массового пребывания граждан пройдут антитеррористические мероприятия. Такое решение было принято во вторник, 11 мая, на оперативном совещании в правительстве региона.

Оперативное совещание началось с минуты молчания в связи с трагическими событиями в Казани. Напомним, утром 11 мая в одной из казанских школ произошла стрельба. По предварительным данным, туда зашли двое неизвестных с оружием и открыли огонь. Они убили несколько восьмиклассников и учителя. Более десяти детей получили ранения.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министерству образования и науки Самарской области совместно с главами муниципальных образований, а также ректорам вузов провести комплексную проверку соблюдения мер безопасности в образовательных организациях области.

По поручению губернатора проверки соблюдения мер безопасности пройдут в школах, детских садах, вузах и ссузах региона, а также учреждениях дополнительного образования.

Подобные проверки также пройдут во всех учреждениях социальной сферы и местах массового пребывания граждан. Все уполномоченные ведомства проведут совместные тренировки по реагированию на террористические угрозы.

"Эта страшная трагедия — повод ещё раз задуматься о тех мерах безопасности, которые мы применяем в наших образовательных учреждениях, — подчеркнул первый вице-губернатор. — Необходимость проверок касается не только учреждений образования, но и всех учреждений социальной сферы, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, центров занятости, всех мест, где собираются люди. Мы обязательно должны провести на этих объектах проверки и тренировки на предмет реагирования в подобных ситуациях".