В Самарской области пройдут масштабные антитеррористические мероприятия

В Самарской области во всех социальных учреждениях и местах массового пребывания граждан пройдут антитеррористические мероприятия. Такое решение было принято во вторник, 11 мая, на оперативном совещании в правительстве региона.
Оперативное совещание началось с минуты молчания в связи с трагическими событиями в Казани. Напомним, утром 11 мая в одной из казанских школ произошла стрельба. По предварительным данным, туда зашли двое неизвестных с оружием и открыли огонь. Они убили несколько восьмиклассников и учителя. Более десяти детей получили ранения.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министерству образования и науки Самарской области совместно с главами муниципальных образований, а также ректорам вузов провести комплексную проверку соблюдения мер безопасности в образовательных организациях области.
По поручению губернатора проверки соблюдения мер безопасности пройдут в школах, детских садах, вузах и ссузах региона, а также учреждениях дополнительного образования.
Подобные проверки также пройдут во всех учреждениях социальной сферы и местах массового пребывания граждан. Все уполномоченные ведомства проведут совместные тренировки по реагированию на террористические угрозы.
"Эта страшная трагедия — повод ещё раз задуматься о тех мерах безопасности, которые мы применяем в наших образовательных учреждениях, — подчеркнул первый вице-губернатор. — Необходимость проверок касается не только учреждений образования, но и всех учреждений социальной сферы, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, центров занятости, всех мест, где собираются люди. Мы обязательно должны провести на этих объектах проверки и тренировки на предмет реагирования в подобных ситуациях".
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.