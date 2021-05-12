Регион поддержал Неделю безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

С 10 по 16 мая 2021 года по всей стране проходит Неделя безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Решение о проведении масштабной акции принято Советом Безопасности Российской Федерации в поддержку инициативы МЧС России. Неделя безопасности проводится с целью привлечь повышенное внимание граждан к обеспечению комплексной безопасности.
Что делать, если Вы обнаружили подозрительный предмет:
- При нахождении в общественных местах (улицах, площадях, скверах, вокзалах), совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в которых могут находиться взрывные устройства. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь — опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит или кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о найденном предмете: в первую очередь и в обязательном порядке сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), тел. 112, 101, 102, водителю (если предмет обнаружен в машине, автобусе, других видах транспорта), руководителю учреждения (если предмет обнаружен в учреждении).
- Зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь принять меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от нее.
- Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, не позволяйте сделать это другим.
- Отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям (при этом важно не создавать панику).
- Обязательно дождитесь прибытия сотрудников милиции (МЧС, ФСБ). Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут использоваться обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п.
- Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни!
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".