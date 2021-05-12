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Общество

Регион поддержал Неделю безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 10 по 16 мая 2021 года по всей стране проходит Неделя безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Решение о проведении масштабной акции принято Советом Безопасности Российской Федерации в поддержку инициативы МЧС России. Неделя безопасности проводится с целью привлечь повышенное внимание граждан к обеспечению комплексной безопасности.

Что делать, если Вы обнаружили подозрительный предмет:

  • При нахождении в общественных местах (улицах, площадях, скверах, вокзалах), совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в которых могут находиться взрывные устройства. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь — опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит или кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о найденном предмете: в первую очередь и в обязательном порядке сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), тел. 112, 101, 102, водителю (если предмет обнаружен в машине, автобусе, других видах транспорта), руководителю учреждения (если предмет обнаружен в учреждении).
  • Зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь принять меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от нее.
  • Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, не позволяйте сделать это другим.
  • Отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям (при этом важно не создавать панику).
  • Обязательно дождитесь прибытия сотрудников милиции (МЧС, ФСБ). Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут использоваться обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п.
  • Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни!

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