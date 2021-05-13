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Игорь Осинькин: По количеству моментов мы превосходили "Локомотив" "Крылья Советов" уступили "Локомотиву" в финале Кубка России Начался матч Кубка России между "Крыльями Советов" и "Локомотивом" "Крылья Советов" получили лицензию на участие в РПЛ "Крылья Советов" через апелляцию добиваются получения лицензии на выступление в РПЛ

Футбол Спорт

Игорь Осинькин: По количеству моментов мы превосходили "Локомотив"

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" в финале Кубка России с "Локомотивом" играли в свой футбол, имели больше голевых моментов и уступили из-за допущенных ошибок. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер самарцев Игорь Осинькин.

Фото: kc-camapa.ru

"Обидно, что мы не выиграли, но не стыдно. Да, мы проиграли, и проиграли в два мяча. Но на протяжении всей встречи мы играли так, что сопернику с нами было точно непросто. По количеству моментов, особенно в первом тайме, мы превосходили. Наверное, только в конце встречи мы раскрылись, мы вынуждены были сделать это. И в этот момент у наших ворот было много подходов и даже моментов", - поделился своим видением Осинькин.

По его словам, футболистам тренерский штаб давал установку никого не бояться и играть в свой футбол.

"Мы хотели играть в тот футбол, в который привыкли, не закрываясь в обороне, и это было правильное решение. То количество моментов, которое было, могло перерасти в голы. Но к сожалению, совсем простые моменты с ошибками превратились в голы. Так бывает. Для нас очень обидно, хороший был кубковый сезон с нашей стороны, но, наверное, нам еще рано выигрывать. Оставим это на следующий год", - отметил тренер.

Напомним, финал Кубка России прошел в Нижнем Новгороде 12 мая. "Крылья Советов" уступили "Локомотиву со счетом 1:3.

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